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2 часа назад

Останки 6-летнего мамонтенка нашли в российском регионе

Lenta.ruиещё 1

Останки 6-летнего мамонтенка обнаружили на Гыданском полуострове в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщил старший научный сотрудник Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН Павел Косинцев, его слова приводит «Коммерсантъ».

Останки 6-летнего мамонтенка нашли в российском регионе
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По сообщению ученого, останки мамонтенка нашли местные жители. Свою находку они передали в краеведческий музей поселка Тазовский.

Животное неплохо сохранилось. По словам Косинцева, для исследований доступны скелет и даже часть мягких тканей: элементы шкуры, хобот и даже глаз и ухо.

Мамонтенку пока не присвоили имени, не исключено, что его назовут в честь одного из ненцев, нашедших останки. Отчего погиб мамонтенок, пока неизвестно, как неясны и условия его жизни.

Ранее сообщалось, что археологи нашли в Якутии останки мамонта, шерстистого носорога и бизона, которые были убиты древним человеком. Проведя анализ собранных на раскопках образцов, ученые, предварительно, датировали останки фауны эпохой плейстоцена, которая началась 2,5 миллиона лет назад и закончилась 11,7 тысячи лет назад.

Истории,Павел Косинцев,Коммерсант,РАН,
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