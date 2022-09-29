Останки 6-летнего мамонтенка нашли в российском регионе

Останки 6-летнего мамонтенка обнаружили на Гыданском полуострове в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщил старший научный сотрудник Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН Павел Косинцев, его слова приводит «Коммерсантъ».

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По сообщению ученого, останки мамонтенка нашли местные жители. Свою находку они передали в краеведческий музей поселка Тазовский.

Животное неплохо сохранилось. По словам Косинцева, для исследований доступны скелет и даже часть мягких тканей: элементы шкуры, хобот и даже глаз и ухо.

Мамонтенку пока не присвоили имени, не исключено, что его назовут в честь одного из ненцев, нашедших останки. Отчего погиб мамонтенок, пока неизвестно, как неясны и условия его жизни.