Кофейные традиции в разных странах

Практически во всех восточных странах ритуал кофепития связан с гостеприимством.

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Мир кофе - удивителен. Разные страны славятся не просто разнооразными терруарами и плантациями, в условиях которых растут кофейные деревья, в каждой существуют еще свои кофейные традиции.

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Начнем с родины кофе - Эфиопии. Здесь проводится настоящая кофейная церемония, на местном “церемония буна”, которая включает в себя несколько важных этапов и атрибутов:

Правильно расставленная мебель, на которой будут сидеть гости, по кругу. Разбросанные по полу листья, которые свидетельствуют о гостеприимстве хозяев. Место церемонии, кстати, считается священным. Обязательны благовония в том месте, где будет проводиться церемония. Зеленые зерна промываются и укладываются в посуду, носящую название “макуза”. Далее они обжариваются и перемешиваются металлической палочкой, пока не приобретают темный цвет. Дальше зерна сбрызгиваются водой и перетираются в вертикальной ступке-кофемолке. К кофе всегда подаются местные угощения: лепешки, хлеб, поп-корн. По готовности кофе разливают по чашкам, которые называются “sini”.

В местной традиции - принимать чашку обеими руками и угощать напитком от старшего к младшему. Пить такой кофе можно в количестве либо одной, либо трех чашек. Две - считается неуважением. Считается, что первая - для вкуса, вторая - на удачу, а третья - в завершении церемонии - на благословение.

Следующей страной, в которой кофе играет важную роль, является Йемен, где пьют его с кардамоном и имбирем. После рождения ребенка в семье принято приглашать всех родственников и угощать этим напитком.

Практически во всех восточных странах ритуал кофепития связан с гостеприимством. В Турции считается, что если два человека выпили по чашечки кофе, сваренного в джезве - то они хорошие приятели, а по тому, что пьется сначала: вода или кофе, хозяин определяет голоден человек или нет.

В Сирии если хозяин угощает гостя кофе - это показатель его расположения и уважения к нему. Отказаться от кофе нельзя, пить же его следует мелкими глотками. На какую-либо поверхность ставить чашку тоже запрещено - дурной тон. Традиционный напиток: кофе с кардамоном, сваренный на сладкой воде.

В Европе существуют свои традиции кофепития, основы которых были заложены еще в XVI-XVII веках. Во Франции кофе связан с “искусством жить”, в Италии - это обязательная составляющая “dolce far niente”, в Греции - поход в кофейню превращается в целый ритуал, когда людям важно показать себя и превратить обычное потребление кофе в целое действо.

В Латиноамериканских странах наблюдаются свои интересные моменты относительно кофе. В Бразилии - самом крупном экспортере зерна - люди любят пить кофе, потребляется 5,8 кг на душу населения. Важно отметить, что этот кофе низкого качества, так как основная масса качественного кофе идет на экспорт. Любят здесь пить очень сладкий черный кофе, сахар помогает скрыть его дефектность. В Колумбии похожая ситуация: напиток довольно слабый, но очень сладкий.

В США предпочитают пить фильтр-кофе и американо преимущественно больших объемов. Конечно же, сладкие вариации кофе из Старбакс тоже пользуются уважением в этой стране.