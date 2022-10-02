Почему голуби «кивают» при ходьбе

Наверняка вы замечали, что голуби при ходьбе совершают движения, как бы кивая головой. Эта странность имеет довольно простое объяснение. Читайте об этом в материале «Рамблера».

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«Кивают» при ходьбе голуби на самом деле из-за особенностей своего зрения. Птицы плохо видят в темноте, а еще их глаза выбирают лишь ту информацию, которая нужна именно в конкретный момент, не замечая другую. Чтобы сделать «картинку» стабильной и необходимы эти кивания.

Начиная шагать, голубь резко переносит голову вперед, а затем она несколько мгновений остается неподвижной, пока остальное тело ее не «догонит». В этот момент птица может рассмотреть детали интересующего ее предмета или объекта.