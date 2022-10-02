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1 час назад

Почему голуби «кивают» при ходьбе

Мира Маркина

Наверняка вы замечали, что голуби при ходьбе совершают движения, как бы кивая головой. Эта странность имеет довольно простое объяснение. Читайте об этом в материале «Рамблера».

Почему голуби «кивают» при ходьбе
Фото: unsplashunsplash

«Кивают» при ходьбе голуби на самом деле из-за особенностей своего зрения. Птицы плохо видят в темноте, а еще их глаза выбирают лишь ту информацию, которая нужна именно в конкретный момент, не замечая другую. Чтобы сделать «картинку» стабильной и необходимы эти кивания.

Начиная шагать, голубь резко переносит голову вперед, а затем она несколько мгновений остается неподвижной, пока остальное тело ее не «догонит». В этот момент птица может рассмотреть детали интересующего ее предмета или объекта.

Это было научно подтверждено учеными, которые научили голубей ходить по специально созданным беговым дорожкам. В то время, когда скорость перемещения птиц становилась равной скорости дорожки, голуби переставали делать движения головой. Кивать у них не было необходимости, поскольку перемещение относительно окружающих птиц объектов становилось равно нулю.

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