Как проходила мобилизация в Российской империи и СССР

Объявленная в России частичная мобилизация стала третьей мобилизацией в стране за последние сто с небольшим лет. Ранее она объявлялась в начале Первой мировой войны и в начале Великой Отечественной войны.

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

Принято считать, что Российская империя подошла к Первой мировой войне мощно прогрессирующей страной и именно боевые действия подорвали экономику страны и привели к революциям 1917 года. В начале прошлого века в России действительно наблюдался рост показателей по многим параметрам, но на самом деле это было далеко не самое сильное капиталистическое государство того времени с огромным процентом безграмотного сельского населения. К Первой мировой войне привел конфликт с убийством австрийского эрцгерцога Фердинанда в Сараево. Вскоре все страны были втянуты в первую империалистическую войну. В России мобилизационные мероприятия были объявлены 17 июля 1914 года и начались на следующий день. К этой дате численность армии составляла, по разным оценкам, от 1,23 до 1,42 млн человек.

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Как таковая, мобилизация шла на протяжении почти всего времени боевых действий и застопорилась только в конце 1916 года. Большая часть первого состава была выбита еще в 1914-1915 годах, новые призывы гибли в окопах в 1915-1916 годах, а в революции 1917 года уже принимали участие солдаты армии, которая по своему составу значительно отличалась от 1914 года. К консенсусу по количеству потерь историки до сих не пришли. Считается, что на фронтах погибли и пропали без вести от 775 тысяч до 1,3 млн военнослужащих. Получили ранения от 2,7 млн до 3,8 млн солдат и офицеров. Попали в плен от 2,4 до 4 млн человек.

В общей сложности с 1914 по 1917 годы службу в российской армии проходили от 15,1 до 15,8 млн человек. Следует учесть, что в годы войны не призывались по специальным указам целые народы многонациональной страны. Также получали «бронь» жители малонаселенных отдаленных районов. Полностью мобилизационный ресурс не могли использовать на селе, так как аграрная страна нуждалась в большом количестве сельскохозяйственных работников.

С 17 по 30 июля в первой волне мобилизации были призваны из запаса 2,5 млн человек. Вторая волна проходила уже с 15 по 28 сентября после того, как Россия потерпела поражение в Восточно-Прусской операции. Две армии были разбиты и окружены, а потери пленными и убитыми составили до 245 тысяч военнослужащих. После этого было призвано еще 100 тысяч человек в Приамурском и Казанском военном округах.

6 августа 1914 года луганская газета «Донецкая жизнь» писала: «Страшно сгущенная атмосфера. Как раскаты грома сыплются новые и новые известия. Мобилизация русской армии и, наконец, война... Особенно поразила всех мобилизация. Как по мановению жезла, остановилось колесо нервной жизни города. Пустуют театры, бездействуют банки, магазины и исчез быстрый поток людей по залитым солнцем улицам. Со времени Отечественной войны не было ничего такого. Как видно, назревает что-то великое, серьезное. Условия предстоящей войны и настроение в Европе подсказывают удачный исход вмешательства России в австрийскую авантюру».

Солдаты Первой мировой не всегда понимали, за что они идут воевать, наблюдая, как богатеет на военных заказах кучка промышленников. Но народ был весьма послушный и в целом все волны мобилизации прошли весьма успешно. Отдельные громкие проявления недовольства имели место, но не были правилом. Гораздо большее ворчание вызвало введение сухого закона, которое вылилось в водочные бунты по всей стране. Широко известен факт, как эшелон мобилизованных солдат вчистую разграбил на остановке на станции Дно Псковской губернии винную лавку. Наказать виновных не получилось, потому что в грабеже приняли участие сразу 700 нижних чинов...

А вот мобилизация на Великую Отечественную войну началась намного раньше 22 июня 1941 года. Практически на протяжении двух лет шло постоянное усиление армии. Численность армии в этот период была существенно увеличена, создавались совершенно новые армейские подразделения. Для маскировки проводимой мобилизации она шла строго одновременно с плановыми призывами. В 1930 году с 1 августа по 1 сентября был проведен строгий переучет всех военнообязанных с 19 до 50 лет, а также всех граждан, снятых с учета по возрасту.

Гражданские лица в запасе делились на две категории. В первую входили служившие в РРКА или в НКВД и прошедшие общевойсковые сборы. Ко второй были отнесены все остальные граждане. Кстати, до 1936 года на службу в армию не брали служить казаков, а до 1939 года — детей бывших купцов, дворян, офицеров, священников и кулаков. И после этого им сложно было попасть в командный состав и лишь боевые действия с 1941 года позволили представителям этих классов получать более высокие звания.

В 1941 году еще до начала войны два раза проводилась приписка новобранцев и военнообязанных. Все прекрасно понимали, что война с Германией не за горами, но надеялись, что час «икс» наступит позже, чем он наступил. При приписке всем военнообязанным в карточке учета указывались военно-учетная специальность, номер команды и род войск. Практически, в случае мобилизации оставалось лишь призвать людей и создать не на бумаге, а уже наяву сразу несколько десятков дивизий.

Когда стало ясно, что война начнется в считанные недели, Сталин решился провести скрытую мобилизацию. Она проводилась в конце мая — середине июня. Замаскирована она была под учебные сборы. Повестками на них были вызваны более 755 тысяч резервистов рядовых и сержантов, а также более 46 тысяч командиров и политработников. Мобилизованных отправили в полевые лагеря и в начале войны эти подготовленные части стали хороших подспорьем при срыве планов «Барбаросса».

22 июня немецко-фашистские войска начали наступление по всей западной границе Советского Союза. В первый же день войны Президиум Верховного Совета СССР ввел военное положение в Украинской, Белорусской, Латвийской, Эстонской и Карело-Финской ССР, а также в ряде западных областей РСФСР. Еще одним Указом объявлялась мобилизация с 23 июня 1941 года. По сути она также была частичной, но, конечно, гораздо более масштабной чем мобилизация сентября 2022 года. Призывались военнообязанные в 14 из 17 военных округах страны 14-ти возрастов — с 1905 по 1918 годы рождения, находившиеся в запасе и не имеющие права на отсрочку или бронь.

Мобилизация 23 июня началась в Ленинградском, Закавказском, Архангельском, Северо-Кавказском, Прибалтийском, Уральском, Западном, Приволжском, Орловском, Сибирском, Киевском, Харьковском, Одесском и Московском военном округах. Кроме них в стране еще были Среднеазиатский и Забайкальский военные округа, а также такое оперативно-стратегическое объединение советских войск, как Дальневосточный фронт, созданный еще в 1938 году накануне боев у озера Хасан с японцами. На Дальнем Востоке сохранялась угроза нападения Японии, поэтому военнообязанные в случае военного конфликта должны были быть призванными поближе к этой локации.

Приходили в военкоматы и добровольно те, кто имел право на отсрочку, бронь, не подходил по возрасту и здоровью. В военкоматы выстроились огромные очереди добровольцев, костяк которых состоял из пока «непризывных» 1919-1923-х годов рождения.

Одновременно с мобилизацией в воинские части заработала по полной программе предусмотренная допризывная подготовка населения. В основном она велась на базе школ, иных учебных заведений и на предприятиях страны. В эту работу активно включилось Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству — легендарный Осоавиахим. Началась мобилизации транспортных средств, конского состава и формирование стратегических резервов. Этим тоже в основном занимались военные комиссариаты на местах.

Со своей задачей они справились. Для того чтобы полностью обеспечить войска людскими ресурсами по штату военного времени, требовалось призвать 8,9 млн человек. Явка военнообязанных была очень высокой — 97,4%. За людьми бегать не приходилось, добровольно пришло больше, чем оказалось в итоге больных. Чаще людей не отпускали по брони предприятия. И, конечно, никто не бежал из страны. Во-первых, это было просто невозможно, а во-вторых, такие мысли если и возникали, то у единиц. Народ был готов защищать народную власть первого социалистического государства в мире.

Первая волна мобилизации проходила с 23 по 29 июня. Как и сейчас, повестки приносили на дом, но только в городах и крупных поселках. В деревнях и селах повестки организованно привозили в сельсоветы. Предприятия, где работали призывники, должны были немедленно выдать мобилизуемому все заработанные деньги и еще средства на две недели вперед. С собой нужно было взять документы и продукты, а также остричь голову наголо. В повестке указывалось куда и когда должен прибыть призывник.

29 июня появилась директива Совета народных комиссаров и ЦК ВКП(б) о мерах по переводу народного хозяйства страны на военное время. Требовалось готовить резервы, проводить эвакуацию населения, материальных ценностей и предприятий, создавать новые производства боевой техники, вооружения и боеприпасов, организовать партизанское движение в тылу врага.

К 1 июля было призвано из запаса более 5,35 млн военнообязанных, среди которых было 505 тысяч командиров (в будущем — офицеров). Таким образом, всего за неделю численность Советской армии и флота увеличилась в два раза. Но слишком много в начале войны было и потерь, поэтому уже 12 июля началась вторая волна мобилизации, которая до войны на бумаге не планировалась. В основном призывались все те же возраста, которые по тем или иным причинам не были призваны в первые после начала войны дни. В 1941 году была и третья волна, в которой добрали всех 1905-1918 годов рождения и призвали 6,8 млн человек 1895-1904 годов рождения. По понятным причинам, из этого контингента на передовую попадали далеко не все. Возрастные солдаты часто служили в ремонтных командах, строительных и саперных подразделениях, были конюхами и поварами, возницами и охранниками военных объектов. В общей сложности до 1 октября 1941 года было призвано свыше 14 млн человек.

В середине сентябре была усилена работа по обучению военнообязанных, призывников и незамужних женщин без отрыва от производства. Государственный комитет обороны даже издал специально постановление «О всеобщем обязательном обучении военному делу граждан СССР». Для выполнения задачи Наркомат обороны создал Главное управление всеобщего военного обучения — всеобуч. Его отделы работали по всей стране с 1 октября 1941 года. Учиться военному делу были обязаны все лица мужского пола в возрасте от 16 до 50 лет. Они осваивали навыки овладения винтовкой, пулеметом, ручными гранатами, устройства окопов, маскировки, противохимической и противотанковой защите. Уделялось время и тактике. Одним из ранних итогов деятельности всеобуча стало формирование дивизий народного ополчения в Москве и Ленинграде. Под ружье встали 300 тысяч добровольцев. Затем это движение распространилось по всей стране. Позднее все дивизии народного ополчения получили общевойсковую нумерацию и влились в действующую армию.