Белка застряла в мясном магазине и кутила там три дня

Магазин колбас и мяса в Шотландии подвергся атаке белки, которая на три дня парализовала его работу. Грызуна заметили в помещении ещё в субботу и безуспешно пытались выманить наружу аж до вторника. «Белка Греггса» (так её прозвали в честь магазина) обрела предсказуемую популярность в соцсетях, а после освобождения от животного торговую точку закрыли на генеральную уборку.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Пытаясь справиться с незваной гостьей, сотрудники магазина даже сделали белке собственный бейдж. Однако поймать её удалось далеко не сразу. История о приключениях грызуна в мясной лавке прославилась в соцсетях. Сотрудников спрашивали, не «свело ли их надоедливое животное с ума» и сколько еды белка успела перехватить у покупателей за три дня хаотичных перемещений.