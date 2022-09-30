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1 час назад

Белка застряла в мясном магазине и кутила там три дня

Секрет Фирмы

Магазин колбас и мяса в Шотландии подвергся атаке белки, которая на три дня парализовала его работу. Грызуна заметили в помещении ещё в субботу и безуспешно пытались выманить наружу аж до вторника. «Белка Греггса» (так её прозвали в честь магазина) обрела предсказуемую популярность в соцсетях, а после освобождения от животного торговую точку закрыли на генеральную уборку.

Белка застряла в мясном магазине и кутила там три дня
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Пытаясь справиться с незваной гостьей, сотрудники магазина даже сделали белке собственный бейдж. Однако поймать её удалось далеко не сразу. История о приключениях грызуна в мясной лавке прославилась в соцсетях. Сотрудников спрашивали, не «свело ли их надоедливое животное с ума» и сколько еды белка успела перехватить у покупателей за три дня хаотичных перемещений.

В конце концов животное удалось спровадить в ближайший лес. А магазин пообещал открыться позже «без белок». Популярность в виртуальном мире хороша лишь до тех пор, пока не перестают продаваться твои сосиски. Фото: Pxhere , CC0

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