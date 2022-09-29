Настоящая история куклы Аннабель, которая легла в основу фильмов

История куклы Аннабель началась в 1970 году, когда женщина купила ее в антикварном магазине в качестве подарка на день рождения дочери Донны. Правда, вскоре семья заметила, что после появления игрушки в их доме, начали происходить странные вещи. Например, кукла «перемещалась» из комнаты в комнату, а иногда на ее игрушечных ручках появлялись алые пятна, напоминавшие капли крови. Что же было не так с Аннабель, читайте в материале «Рамблера».
Напуганная женщина обратилась за помощью к медиуму. Тот сразу же сделал вывод, что в кукле живет дух 7-летней девочки Аннабель Хиггинс, которая была жестоко убита. Это объяснение — по какой-то необъяснимой причине — удовлетворило мать, и она решила оставить жуткую игрушку в своем доме.
Однако чем дольше Аннабель жила в этой семье, тем агрессивнее она становилась. Вскоре, по словам женщины, кукла стала нападать на людей по ночам: она расцарапывала им лица, а иногда даже пыталась их задушить. Устав от безумных выходок куклы, семья обратилась за помощью к известным «охотникам за демонами» — Эду и Лоррейн Уоррен. Они исследовали Аннабель и сообщили владельцам, что духом девочки, заключенном в игрушке, овладел демон, который хочет найти себе человеческое тело. Они провели несколько очищающих обрядов, после чего — получив согласие владельцев Аннабель — передали проклятую куклу Оккультному музею в Коннектикуте, где она хранится и по сей день.