Настоящая история куклы Аннабель, которая легла в основу фильмов

История куклы Аннабель началась в 1970 году, когда женщина купила ее в антикварном магазине в качестве подарка на день рождения дочери Донны. Правда, вскоре семья заметила, что после появления игрушки в их доме, начали происходить странные вещи. Например, кукла «перемещалась» из комнаты в комнату, а иногда на ее игрушечных ручках появлялись алые пятна, напоминавшие капли крови. Что же было не так с Аннабель, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма "Проклятье Аннабель" Кадр из фильма "Проклятье Аннабель"

Напуганная женщина обратилась за помощью к медиуму. Тот сразу же сделал вывод, что в кукле живет дух 7-летней девочки Аннабель Хиггинс, которая была жестоко убита. Это объяснение — по какой-то необъяснимой причине — удовлетворило мать, и она решила оставить жуткую игрушку в своем доме.