День 30 сентября в истории

Международный день перевода.

Фото: Парламентская газета Парламентская газета

Памятная дата ООН, установленная Генеральной Ассамблеей организации в 2017 году. Приурочен ко дню памяти Иеронима Стридонского, который осуществил полный перевод Библии на латинский язык. Этот святой считается покровителем переводчиков.

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День интернета в России.

Впервые его отметили в 1998 году, когда одна московская компания разослала представителям крупных провайдеров, компьютерных фирм и информационных агентств предложение отметить 30 сентября «День интернета», а также провести «перепись населения русскоязычного интернета». По данным переписи, в 1998 году доступ к Интернету имел миллион россиян.

В СССР Интернет появился в начале 1980-х годов, когда доступ к Всемирной сети получили сотрудники исследовательских институтов. 1 августа 1990 года была создана первая внутрисоветская сеть — «Релком». Официальной же датой появления интернета в нашей стране принято считать 28 августа 1990 года, когда состоялся первый сеанс связи при помощи телефонного модема между Институтом атомной энергии им. И.В. Курчатова и Университетом Хельсинки (Финляндия). В сентябре того же года международном регистраторе доменов IANA был зарегистрирован домен.su. После распада Советского союза он использовался ещё несколько лет, но в 1993 году российские провайдеры договорились о подаче совместной заявки на создание новой доменной зоны .ru. Он был делегирован 7 апреля 1994 года. В 2007 году в зоне.ru был зарегистрирован миллионный домен, спустя два года их стало 2 миллиона. Сегодня количество зарегистрированных доменных имён уже более 5 миллионов.

Также в нашей стране отмечают 7 апреля День рождения Рунета.

7 лет назад (2015) началась операция Вооруженных сил РФ против террористических группировок «Исламское госу­дарство» и «Джебхат ан-Нусра» (запрещены в России) в Сирии.

Вооруженный конфликт между сирийскими правительственными войсками и отрядам боевиков начался в марте 2011 года. Сирийская армия не смогла самостоятельно справиться с наступлением террористических группировок, а воздушные удары международной коалиции, возглавляемой США, против «Исламского государства» также не оказывали должного воздействия. К сентябрю 2015 года террористические группировки захватили под свой контроль почти 70% страны.

Власти Сирии вынуждены были обратиться к руководству России с просьбой о помощи. 30 сентября 2015 года члены Совета Федерации единогласно одобрили предложение Президента РФ Владимира Путина о принятии постановления о согласии на использование контингента Вооруженных Сил России за рубежом.

К концу 2017 года российские военные совместно с сирийскими правительственными войсками освободили от тер­рористов практически всю территорию страны. В ходе операции погибли свыше 110 военнослужащих ВС РФ, шестеро из них посмертно были удостоены звания Героя России.

24 года назад (1998) состоялось первое вручение высшей награды России — Ордена Святого апостола Андрея Первозванного.

Первоначально награда была учреждена в 1698 году Петром I и вручалась «в воздаяние и награждение за верность, храбрость и разные нам и отечеству оказанные заслуги». Орден Святого апостола Андрея Первозванного был первым, и до 1714 года, единственным орденом Российской империи. Его первым кавалером стал дипломат Фёдор Головин.

Всего, с 1699 по 1917 год этой высшей наградой Российской империи были награждены, по разным данным, от 900 до 1100 человек.

1 июля 1998 года указом Президента РФ Бориса Ельцина орден Святого апостола Андрея Первозванного был восстановлен как высшая награда России. Первым его кавалером стал академик РАН Дмитрий Лихачев.

Всего за 24 года орденом были удостоены более 20 человек.

56 лет назад (1966) недалеко от Минска в честь победы в Вели­кой Отечественной войне и в память о героизме советских солдат и офицеров, участвовавших в освобождении Бело­руссии, заложен мемориальный комплекс Курган Славы Советской армии — освободительницы Белоруссии.

Его сооружение началось в ноябре 1967 года. В строительстве мемориала наряду с профессиональными строителями принимали участие жители Минска и Минской области.

Общая высота мемориала составляет 70,6 метра. На земляном холме высотой 35 метров установлена скульптурная композиция из четырёх штыков, которые символизируют 1-й, 2-й, 3-й Белорусские и 1-й Прибалтийский фронты, освобождавшие Белоруссию. Их основание опоясывает кольцо с барельефными изображениями советских воинов и партизан.

Торже­ственное открытие мемориала состоялось 5 июля 1969 года.

76 лет назад (1946) Междуна­родный военный трибунал начал оглашение приговора по итогам Нюрнбергского процесса.

Процесс начался 20 ноября 1945 года. Перед судом предстала почти вся правящая верхушка фашистской Германии — высшие военные и государственные деятели, дипломаты, крупные банкиры и промышленники.

Обвинения были разделены на три группы. Первая — преступления против мира. Подсудимым вменялось в вину непосредственное участие в подготовке агрессии, которая нарушала международные договорённости и соглашения. Вторая — обвинения в военных преступлениях. Это убийства военнопленных, многочисленные нарушения прав граждан на оккупированных территориях, бессмысленное разрушения населённых пунктов и отправка людей на принудительную работу в Германию. В третьей группе были преступления против человечности. В неё вошли факты уничтожения славянских и других народов, создание тайных пунктов для уничтожения мирных людей и др.

В ходе Нюрнбергского процесса, который продолжался почти 11 месяцев, состоялось более 400 открытых судебных заседаний, было допрошено 116 свидетелей, рассмотрено свыше 300 тысяч письменных показаний и около 3 тысяч документов, включая фото- и кинообвинения. Процесс освещали около 250 журналистов из разных стран.

С 30 сентября по 1 октября 1946 года проходило оглашение приговора. Международный военный трибунал признал практически всех подсудимых виновными в осуществлении заговора с целью подготовки и ведения агрессивных войн, а также в совершении бесчисленных военных преступлений и тягчайших злодеяний против человечности.

К смертной казни были приговорены 12 нацистских преступников: Геринг, Риббентроп, Кейтель, Кальтенбруннер, Розенберг, Франк, Фрик, Штрейхель, Заукель, Йодль, Зейсс-Инкварт, Борман (заочно). Остальные получили различные сроки тюремного заключения. 16 октября 1946 года приговор был приведен в исполнение.

79 лет назад (1943) в ходе Великой Отечественной войны была завершена Черниговско-Полтавская стратегическая наступательная операция.

В операции, которая началась 26 августа 1943 года, участвовали войска Центрального, Воронежского и Степного фронтов. Всего 1,6 миллионов человек, свыше 30 тысяч орудий и миномётов, 1200 танков, 690 реактивных установок, 1450 самолётов. Им противостояли группы армий «Центр» и «Юг», в составе которых были 38 дивизий, из них 8 — танковых и 2 — моторизованных. Всего: 700 тысяч человек, 7200 орудий и минометов, 1200 танков и штурмовых орудий, более 900 самолётов.

В ходе Черниговско-Полтавская стратегической наступательной операции советские войска освободили часть Левобережной Украины (города Сумы, Чернигов и Полтаву), и вышли на позиции для наступления в Правобережной Украине.

Победа досталась дорогой ценой: безвозвратные потери советских войск составили свыше 102 тысяч человек, санитарные — около 325 тысяч человек. Немецкие потери составили порядка 320 тысяч человек убитыми, ранеными и пленными.

81 год назад (1941) в ходе Великой Отечественной войны началась битва за Москву.

В сентябре 1941 года немецко-фашистское командование приступило к подготовке операции по захвату Москвы, в ходе которой планировалось окружить основные силы советских войск, которые обороняли столицу, и уничтожить их в районах Брянска и Вязьмы, а затем обойти Москву с севера и юга.

30 сентября 1941 года началась битва за столицу. Советские войска отразили наступление немецко-фашистской армии «Центр» на западном стратегическом направлении с целью обороны Москвы и Центрального промышленного района, затем провели контратаку и начали общее наступление на всех основных стратегических направлениях.

В Московской битве участвовали войска Калининского, Западного, Резервного, Брянского, левого крыла Северо-Западного и правого крыла Юго-Западного фронтов, войска Противовоздушной обороны страны, Военно-воздушные силы. Советские войска насчитывали 1,25 миллиона человек, 7,6 тысяч орудий и миномётов, 990 танков, 677 самолётов (с учётом резервных авиагрупп). Немецкая группа армий «Центр» — 1,8 миллиона человек, свыше 14 тысяч орудий и миномётов, 1,7 тысяч танков и 1390 самолётов.

Советские войска нанесли противнику первое крупное поражение в ходе Великой Отечественной войны и сорвали план «молниеносной» войны. Противник был отброшен на запад на 150-400 километров, освобождены Московская и Тульская области, а также многие районы Калининской и Смоленской областей.

В Московской битве немецко-фашистские войска потеряли убитыми, ранеными и пропавшими без вести более 500 тысяч человек, 1,3 тысячи танков, 2,5 тысячи орудий и другой техники. Значительные потери понесли и советские войска: погибли 936 644 человека, были ранены 898 689 человек.

За доблесть и мужество, проявленные в боях за Москву, около 40 частей и соединений получили звание гвардейских, 36 тысяч советских воинов были награждены орденами и медалями, 110 человек удостоены звания Героя Советского Союза. Медалью «За оборону Москвы», которая была учреждена в 1944 году, были награждены свыше 1 миллиона защитников города.

81 год назад (1941) в ходе Великой Отечественной войны завершена Ленинградская стратегическая оборонительная операция.

В операции, которая началась 10 июля 1941 года, были задействованы Ленинградский и Северо-Западный фронты, а также 52 я отдельная армия и Балтийский флот. Для захвата Ленинграда противник направил группу армий «Север», в состав которой входили две полевые армии и танковая группа. С воздуха их поддерживала авиация 1-го воздушного флота.

Хотя остановить немецко-фашистские войска на дальних подступах к городу на Неве не удалось, но план быстрого захвата города был сорван.

29 лет назад (1993) завершился грузино-абхазский вооруженный конфликт.

Военные действия между двумя странами, переросшие в настоящую войну, начались в августе 1992 года, когда в Абхазию вошли грузинские войска под предлогом освобождения захваченного на территории республики вице-премьера Грузии Александра Кавсадзе, охраны коммуникаций и других важных объектов. Этот шаг вызвал ожесточенное сопротивление жителей Абхазии.

В результате боевых действий Сухуми перешел под контроль абхазских войск. Грузинские вооруженные силу были вынуждены покинуть Абхазию.За 413 дней вооруженного конфликта погибли около 16 тысяч человек (4 тысячи абхазов, 10 тысяч грузин, 2 тысячи добровольцев из Южной Осетии и республик Северного Кавказа).

В 1994 году при посредничестве ООН и России было подписано соглашение о прекращении огня, а в зоне конфликта размещены Коллективные силы СНГ по поддержанию мира.

29 сентября отмечается в Республике Абхазия как национальный праздник — День независимости.

61 год назад (1961) вступила в силу Конвенция об учреждении Организации экономического сотрудничества и развития.

Предшественницей этой международной организации была Организация европейского экономического сотрудничества, созданная в рамках реализации плана Маршалла по восстановлению Европы после Второй мировой войны. В неё входили Австрия, Бельгия, Дания, Франция, Швейцария, Швеция и западные оккупационные зоны Германии.

Позднее состав членов организации значительно расширился и вышел за рамки Европы. В декабре 1960 года в замке Муэтт в Париже была подписана конвенция о преобразовании Организации европейского экономического сотрудничества в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Документ вступил в силу 30 сентября 1961 года.

В настоящее время в неё входят более 35 стран мира. На долю государств-членов ОЭСР приходится около 60 % мирового ВВП.

84 года назад (1938) было подписано Мюнхенское соглашение (также известное как Мюнхенский сговор).

Свои подписи под документом поставил премьер-министр Великобритании Невилл Чемберлен, премьер-министр Франции Эдуард Даладье, рейхсканцлер Германии Адольф Гитлером и премьер-министр Италии Бенито Муссолини.

Соглашение предусматривало передачу Германии Судетской области Чехословакии. Также Прага была обязана в течение трех месяцев дать удовлетворение территориальным претензиям Венгрии и Польши. По сути, данное соглашение санкционировало начало захвата Чехословакии фашистской Германией.

116 лет назад (1906) в Париже начались первые международные состязания пилотов аэростатов.

Они были организованы американским газетным магнатом Джеймсом Гордоном Беннетом. В соревнованиях приняло участие 16 аэростатов. За воздушными гонками наблюдали порядка 250 тысяч зрителей.

Победителем стал американец Фрэнк Лам.

140 лет назад (1882) в США в Аплтоне (штат Висконсин), на реке Фокс, была введена в эксплуатацию первая в мире гидроэлектростанция.