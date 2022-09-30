Сколько всего муравьев на планете? И сколько они весят?

Биолог Эдвард о. Уилсон когда-то сказал, что насекомые — малые создания, управляющие миром. При этом до сегодняшнего дня о количестве и характере распространения инсектов было известно не так уж много.

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Чтобы наконец разрешить этот вопрос, исследователи решили объединить изыскания относительно муравьиных популяций в разнообразных средах, включая обитающих и в почве, и в деревьях.Оказалось, что муравьев насчитывается целых двадцать квадриллионов (20 × 10^15). Это в два раза больше, чем давали грубые расчеты самого Уилсона, обнародованные в 1994 году.