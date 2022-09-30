Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+14° в 
USD 57.41EUR 55.41
Войти в почту
2 часа назад

Сколько всего муравьев на планете? И сколько они весят?

Gismeteo

Биолог Эдвард о. Уилсон когда-то сказал, что насекомые — малые создания, управляющие миром. При этом до сегодняшнего дня о количестве и характере распространения инсектов было известно не так уж много.

Сколько всего муравьев на планете и сколько они весят
Фото: GismeteoGismeteo

Чтобы наконец разрешить этот вопрос, исследователи решили объединить изыскания относительно муравьиных популяций в разнообразных средах, включая обитающих и в почве, и в деревьях.Оказалось, что муравьев насчитывается целых двадцать квадриллионов (20 × 10^15). Это в два раза больше, чем давали грубые расчеты самого Уилсона, обнародованные в 1994 году.

К слову, деревья муравьи предпочитают больше, чем землю. В них они селятся почти вшестеро чаще. И если вы всегда полагали, что муравейник обязательно должен находиться под ногами, то вы просто не бывали в тропическом лесу.Подсчитали и примерную массу (из расчета сухого углерода) всего муравьиного поголовья. Она составила порядка 12 мегатонн. Это в разы больше, чем данный показатель по птицам и млекопитающим.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители