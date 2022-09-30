Что нельзя делать в последний день сентября

По народному календарю 30 сентября считается днем Веры, Надежды и Любви. Это три святые, названные их матерью Софией в честь главных христианских добродетелей. Что нельзя делать в эту дату, согласно приметам, рассказываем в материале "Рамблера".

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30 сентября - неподходящий день для женской работы. Девушкам лучше сегодня отдохнуть. Можно полениться и порадовать себя приятными мелочами. Не стоит также заниматься рукоделием и готовкой. Если обжечься или порезаться, раны будут заживать очень долго.

На Руси считали, что в день Веры, Надежды и Любви женскому полу хорошо поплакать, можно даже без повода. По мнению наших предков, это принесет здоровье, удачу и финансовый достаток. А, вот, мужчинам нельзя сегодня обижать женщин. Приметы гласят, что за это человек будет наказан высшими силами.

Нельзя 30 сентября ругаться с окружающими людьми. Считается, что это навлечет на человека еще большие конфликты, и ссоры начнут преследовать его повсюду.