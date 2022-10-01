Как Меган настроила принца Гарри против его команды

Книга Валентайна Лоу «Придворные: скрытая сила за короной» продолжает открывать нам закулисье королевского двора. В новом отрывке, опубликованном в британском издании Daily Mail, речь идет о первых месяцах романа принца Гарри и Меган Маркл. И если верить источникам автора, даже в этот, казалось бы, счастливый момент все было совсем не радужно. Во-первых, Меган настроила Гарри против его собственной команды. По словам инсайдеров, до начала отношений с актрисой принц близко и по-дружески общался со своими помощниками. После каждого публичного выступления они все вместе шли на ужин, где устраивали разбор полетов и обсуждали новые идеи. Однако Меган такое панибратство оказалось не по душе: сама она общалась только со своими старшими помощниками, и ни о каких совместных ужинах речи уж точно не шло. К тому же она при каждом удобном случае подпитывала сомнения Гарри, который с недоверием относился к придворным своего отца и старшего брата. По словам инсайдеров, в итоге подозрения вылились в настоящую войну: для принца королевский двор разделился на «своих» и «чужих», и члены его команды должны были постоянно доказывать ему свою верность. А самого рубаху-парня Гарри, фонтанирующего идеями, сменил депрессивный параноик, уверенный в том, то уже через несколько лет он будет никому не нужен и семья просто выкинет его на периферию, как поступила с его дядей принцем Эндрю.

Значительно ухудшились и отношения принца с прессой. Спустя три месяца после начала романа, который вызвал настоящий ажиотаж в таблоидах, Меган предъявила Гарри ультиматум: либо он защищает ее от нападок газет и подтверждает, что у них все серьезно, либо она его бросает. Напуганному такой перспективой принцу ничего не оставалось, кроме как выпустить заявление через своего пресс-секретаря Джейсона Кнауфа. В нем Гарри осуждал «расистский подтекст комментариев в прессе» и «неприкрытый сексизм и расизм троллей в социальных сетях». Такой резкий тон категорически не понравился Букингемскому дворцу, тем более что пара на тот момент не была даже помолвлена. Как сказал один королевский помощник: «Было бы намного лучше, если бы он проинструктировал свой офис подтвердить отношения и остановился на этом».

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Но было уже поздно. Следующим шагом пары стало большое интервью Меган в журнале Vanity Fair, опубликованное в октябре 2017 года. Официально оно было приурочено к сотому эпизоду сериала «Форс-мажоры», к вотором она играла одну из ролей, но журналистов, естественно, куда больше интересовал ее роман с Гарри. Снятые живым классиком Питером Линдбергом фотографии, заранее согласованные вопросы — казалось бы, что может пойти не так? Вы удивитесь: Меган оскорбил вынос на обложке. «Она без ума от Гарри» — цитата из песни голливудских легенд Микки Руни и Джуди Гарланд. Так вот, оказалось, что в фильме 1939 года актеры, а также их подтанцовка исполняли эту композицию в популярном тогда, а ныне запрещенном блэкфейсе. По словам инсайдеров, Меган сочла это намеком на свое происхождение и пришла в ярость. Впрочем, нашлись и другие поводы для того, чтобы почувствовать себя униженной и оскорбленной. «Ей не понравились фотографии. Она почувствовала, что история была написана в негативном ключе. А еще расстроилась из-за того, что речь в статье шла в основном о Гарри, а не о ней», — рассказал источник.