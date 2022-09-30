Мужчина выиграл 9 миллионов рублей благодаря ошибке

В Мэриленде, США, 67-летний мужчина случайно купил три лотерейных билета на один и тот же розыгрыш и сорвал джекпот в 150 тысяч долларов (около девяти миллионов рублей). Об этом сообщает информационное агентство UPI.

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Мужчина забыл про купленный билет и купил еще один, а его супруга не знала об этом и купила еще билет. Так у семьи и оказалось три лотерейных билета. А в день розыгрыша американец вписал во все билеты дату рождения своей жены.

Необходимые числа выпали трижды. Мужчина сказал, что это было невероятно, а также то, что он планирует разделить выигрыш с дочерьми.