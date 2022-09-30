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30 сентября

За что в СССР обожали шахматистов

Даша Краснова

В Советском союзе шахматы не менее популярны, чем футбол. А игроков с досками можно было встретить в каждом дворе. "Рамблер" расскажет, за что в СССР так обожали шахматистов.

За что в СССР обожали шахматистов
Фото: unsplashunsplash

По словам историков, сам Иван Грозный был не прочь сыграть партию-другую с кем-нибудь из приближенных. Чемпионы-шахматисты были в стране еще до революции, но тренд на игру возник при появлении СССР.

В 1924 году был выдвинут лозунг «Шахматы в массы», чтобы занять народ интеллектуальным делом и найти нечто объединяющее. Мода на шахматы не проходила даже в послевоенные годы, у игры были миллионы поклонников.

Министр культуры Екатерина Фурцева считала, что игра в шахматы определяла высокий уровень культуры советского народа. К томуже, достижения в этой сфере были внушительными и признавались всем миром. В 1948 году Михаил Ботвинник завоевал титул Чемпиона мира и положил начало советскому триумфу на международной шахматной арене.

Когда советскеи гроссмейстеры стали занимать призовые места и зарабатывать серьезные деньги, на шахматную арену вышло противостояние не только интеллектуальное, но и политическое. Шахматы приравняли к действенным орудиям пропаганды.

Противостояние в годы «холодной войны» носило чрезвычайно принципиальный характер, это отражалось и на шахматном мире. СССР позиционировал себя как лидер, продвигающий советскую систему, а США предлагали свободных игроков-одиночек.

Однако американский чемпион Бобби Фишер даже выучил русский язык, чтобы читать советскую шахматную литературу в оригинале. Именно он первым посягнул на шахматное лидерство СССР, и в 1972 году отобрал титул у Бориса Спасского.

Но в 1975 году вновь потерял его, отказавшись от матча с советским гроссмейстером Анатолием Карповым. Благодаря этому СССР до конца остался главной шахматной державой.

Истории,Михаил Ботвинник,Екатерина Фурцева,Бобби Фишер,Иван Грозный,Анатолий Карпов,
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