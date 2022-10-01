Эксперт раскрыла схемы обманов в магазинах

Доцент кафедры статистики РЭУ им. Плеханова Ольга Лебединская рассказала, как магазины обманывают покупателей на кассах. Своим мнением эксперт поделилась в беседе с агентством "Прайм".
По словам Лебединской, существует несколько распространенных схем обмана, которыми долгие годы пользуются продавцы. К примеру, покупателей нередко обсчитывают при помощи акции "1+1", двойного сканирования товара, ввода вручную штрихкода от другого товара и несоответствия стоимости на ценнике и в чеке.
Кроме того, нередко россиян обманывают при помощи карт лояльности:
"Чаще встречаются два варианта такого обмана: первый — подмена карты лояльности в момент выкладки товара из корзины на кассу для его оплаты, в результате чего бонусы начисляются на карту другого покупателя (либо кассира), а после покупателю возвращается его карта, но без бонусов".
Второй способ обмана – если кассир видит большое количество бонусов у покупателя, он списывает их себе, а покупателю отдает свою карту.
И наконец, как отмечает эксперт, порой недобросовестные продавцы просят покупателя повторно оплатить покупку, убеждая, что оплата не прошла, хотя на самом деле это не так.
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