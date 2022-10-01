Как в СССР появилось цветное телевидение

Ровно 55 лет назад, 1 октября 1967 года, в Советском Союзе было запущено регулярное цветное телевизионное вещание. Как это было, рассказываем в материале "Рамблера".

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В начале 60-х годов прошлого века во всем мире уже тестировалось цветное телевидение. Было разработано более 30 систем, но лучшими считались три: американская NTSC, немецкая PAL и французская SECAM. В СССР для выбора наилучшего технического решения была создана специальная комиссия, в которую входили ведущие специалисты Московского научно-исследовательского телевизионного института (МНИТИ). Вместе с Министерством связи они анализировали существующие в мире системы цветного ТВ, чтобы создать наиболее оптимальный прототип, в том числе с экономической точки зрения, так как цветные телевизоры планировалось продавать миллионам советских граждан, и они не должны были быть слишком дорогими.

Выбор был отдан в пользу французской системы SECAM, по большей части из-за политических причин, а не технических особенностей других предложений. В марте 1965 года советские и французские лидеры подписали соглашение о сотрудничестве в области цветного телевидения. Однако в СССР планировалось использование собственной разработки - SECAM-IV. Принимаемую в стране систему договорились называть советско-французской, а телевизоры разрабатывать самостоятельно по переданным безвозмездно техническим решениям.