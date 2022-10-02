Мужчина поделился воспоминаниями о клубной юности 90-х

«Довольно забавно, что субкультура еще делилась на свои подотделы: птючевская — более богемная, история DJ Фонаря — чуть более массовая, попсовая; и, конечно, был незабываемый персонаж Тимур Мамедов с его Гоа-историей, с транс-музыкой. Там, конечно, сложилась секта: восточная, очень яркая», — вспомнил Бровкин.

Он рассказал, что до сих пор хранит на даче много предметов одежды из тех времен. При том, что тогда в продаже было мало качественных иностранных вещей, и часто люди выглядели одинаково. Но ему удалось привезти из Чехии одежду, которой ни у кого не было.