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2 часа назад

Москвич поделился воспоминаниями о клубной юности 90-х

Мослента

Воспоминаниями о клубной юности поделился с «Москвич Mag» куратор столичной выставки, москвич Владимир Бровкин. Особенно он выделил популярные в 1990-е годы клубы «Пентхаус», «Эрмитаж», «Птюч», «Аэроданс», «Титаник».

Мужчина поделился воспоминаниями о клубной юности 90-х
Фото: МослентаМослента

«Довольно забавно, что субкультура еще делилась на свои подотделы: птючевская — более богемная, история DJ Фонаря — чуть более массовая, попсовая; и, конечно, был незабываемый персонаж Тимур Мамедов с его Гоа-историей, с транс-музыкой. Там, конечно, сложилась секта: восточная, очень яркая», — вспомнил Бровкин.

Он рассказал, что до сих пор хранит на даче много предметов одежды из тех времен. При том, что тогда в продаже было мало качественных иностранных вещей, и часто люди выглядели одинаково. Но ему удалось привезти из Чехии одежду, которой ни у кого не было.

«Потом с двухтысячных резко эта клубная культура закончилась, вернее, переродилась в места для гламурной публики. Потом и в самих клубах все стало совсем предсказуемо и неинтересно», — сказал он.

Ранее воспоминаниями о своих развлечениях в 90-е годы поделилась известная телеведущая Первого канала Ирина Муромцева. Она рассказала, какой увидела столицу сразу после переезда из Брянска.

Истории,Тимур Мамедов,Владимир Бровкин,Ирина Муромцева,Эрмитаж,Первый канал,
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