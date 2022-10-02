Зачем на свадьбах бьют бокалы

На классических российских свадьбах есть древняя традиция: жених и невеста должны разбить свои бокалы. Откуда она пошла и зачем это делают сейчас? Рассказываем в материале "Рамблера".

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Согласно приметам, разбитые молодоженами бокалы принесут им счастье в будущей семейной жизни. Не зря, когда случайно разбивают стакан или тарелку дома или в гостях, говорят: "На счастье". Наши предки верили, что разбитая посуда отгоняет темные силы: якобы злые духи боятся ее звона. Намеренно разбивая что-либо, человек показывал нечисти, что он здесь хозяин и что ему ничего не страшно.

Расколотый свадебный бокал также - символ разбитого зла, которое могли пожелать молодоженам недоброжелатели. Раньше бил бокал только мужчина. Сейчас же пара делает это вместе, символически показывая, что супруги будут преодолевать жизненные трудности вместе.

На Руси на свадьбах били глиняные горшки. Считалось также, что таким образом "разбивалась" невинность невесты. В некоторых культурах эта традиция интерпретируется иначе. Такое действие - знак прощания со своей холостой жизнью. Разбитый бокал нельзя склеить так, чтобы он приобрел свой первоначальный вид. Так и люди после свадьбы не могут вернуться к прежней жизни. Считалось, что брак - это навсегда. Но даже после расставания люди уже не будут прежними.