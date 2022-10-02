Ни мозгов, ни сердца: как живется медузам

На самом деле у медузы нет не только мозга, сердца, но и других важных для многих живых существ органов, например, кровеносных сосудов и крови, костей, почек и так далее. "Рамблер" рассказывает, как медузе удается выживать и неплохо себя при этом чувствовать.

Можно сказать, что медуза — существо примитивное. Для жизни ей вполне хватает зонтика, с помощью которого она передвигается, ротовое отверстие, работающее как на вход, так и на выход, и щупальца, расположенные вокруг рта и зонтика.

Передвигается медуза благодаря сокращению специальных кожно-мускульных клеток, которые располагаются по краю зонтика и заставляют его сжиматься и расправляться, за счет чего происходит похожее на реактивное движение. Долгое время считалось, что у медузы нет настоящих мышц, но ученые смогли обнаружить слой поперечно-полосатых мышечных клеток, которые также участвуют в движении. Кстати, нервные клетки у медузы есть, а также скопления нервных клеток, они располагаются по кругу зонтика. Такая нервная система выполняет функции мозга.

Несмотря на всю примитивность медуза может похвастаться половым размножением. Правда доступно оно не каждому поколению, а через одно. После слияния сперматозоида и яйцеклетки образуется планула — личинка, которая опускается на дно и превращается в полип. После того как бесполый полип созреет, от него начинают отпочковываться молодые медузы.