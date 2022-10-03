Девушка пошла в туалет и обнаружила огромного паука в унитазе

Девушка рассказала, что пошла в туалет и увидела паука, только встав и спустив воду. Спустя несколько мгновений существо вылезло из-под ободка унитаза и забралось под туалетную бумагу.

«Я сидела там минут 20! Боже мой, я хочу показать вам, он действительно огромный. Мне хочется плакать», — призналась она в видео, опубликованном в TikTok,

Многие пользователи пришли в ужас от увиденного. «Вот почему я никогда не поеду в Австралию», — пишет один человек в комментариях. Другие стали утверждать, что такое бывает редко. «Я здесь уже 20 лет, и ничего подобного со мной никогда не случалось», — уверяет один комментатор.