Москвичи вспомнили работу культового вещевого рынка 90-х

«На Черкизовском рынке я бывал не раз, в далеком детстве. Хорошо помню эти нескончаемые ряды в огромном лабиринте. Завернешь куда-нибудь, и ты словно уже в каком-то другом месте, была другая обстановка, своя атмосфера», «Я на "Черкизоне" свадебное платье купила аж в 2002 году. Эх», «А я помню, как мы на "Черкизон" ездили за фальшивыми талонами, а потом продавали их пассажирам, но делали так: 2 парковских талона продавали, 1 свой», — прокомментировали подписчики сообщества.