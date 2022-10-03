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1 час назад

Москвичи вспомнили работу культового вещевого рынка 90-х

Мослента

Воспоминаниями о культовом вещевом рынке 1990-2000 годов поделились москвичи в комментариях под публикацией в группе MOSCOW XXI во «ВКонтакте».

Москвичи вспомнили работу культового вещевого рынка 90-х
Фото: МослентаМослента

«На Черкизовском рынке я бывал не раз, в далеком детстве. Хорошо помню эти нескончаемые ряды в огромном лабиринте. Завернешь куда-нибудь, и ты словно уже в каком-то другом месте, была другая обстановка, своя атмосфера», «Я на "Черкизоне" свадебное платье купила аж в 2002 году. Эх», «А я помню, как мы на "Черкизон" ездили за фальшивыми талонами, а потом продавали их пассажирам, но делали так: 2 парковских талона продавали, 1 свой», — прокомментировали подписчики сообщества.

Некоторые юзеры рассказали, что особенно любили покупать на этом рынке игрушки. Здесь, кроме самой модной одежды, можно было приобрести популярные в те годы деревянные змейки, железную дорогу и многое другое.

Истории,
1 час назад

Москвичи вспомнили работу культового вещевого рынка 90-х

Мослента

Воспоминаниями о культовом вещевом рынке 1990-2000 годов поделились москвичи в комментариях под публикацией в группе MOSCOW XXI во «ВКонтакте».

Москвичи вспомнили работу культового вещевого рынка 90-х
Фото: МослентаМослента

«На Черкизовском рынке я бывал не раз, в далеком детстве. Хорошо помню эти нескончаемые ряды в огромном лабиринте. Завернешь куда-нибудь, и ты словно уже в каком-то другом месте, была другая обстановка, своя атмосфера», «Я на "Черкизоне" свадебное платье купила аж в 2002 году. Эх», «А я помню, как мы на "Черкизон" ездили за фальшивыми талонами, а потом продавали их пассажирам, но делали так: 2 парковских талона продавали, 1 свой», — прокомментировали подписчики сообщества.

Некоторые юзеры рассказали, что особенно любили покупать на этом рынке игрушки. Здесь, кроме самой модной одежды, можно было приобрести популярные в те годы деревянные змейки, железную дорогу и многое другое.

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