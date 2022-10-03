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7 минут назад

ЧП у Карлскруны: почему шведский спецназ готовил штурм советской подлодки в 1981 году

Русская семерка

Октябрьский поход 1981 года для торпедной дизельной субмарины С-363 с бортовым №137 в Балтийском море был планово-учебным. Однако по утверждению его участников, практически сразу подлодку начали преследовать неприятности.

Почему шведский спецназ готовил штурм советской подлодки в 1981 году
Фото: Русская семеркаРусская семерка

Не знали, куда плыли?

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Исходя из акта расследования этого происшествия, опубликованного в «Морском сборнике» в 1993 году, на момент попадания 28 октября 1981 года на скалы шведского фьорда неподалеку от карлскрунской базы ВМС Швеции советская ПЛ С-363 находилась в походе уже более двух недель. Штурман субмарины старший лейтенант Анатолий Костров обладал слабой профподготовкой, и кроме пеленгации и счисления никакими иными методами определения местоположения подлодки не владел.

В первые же дни похода у ПЛ в результате столкновения с рыбацким тралом был поврежден радиопеленгатор. Подлодка вышла в море с неотрегулированными секстанами, а комплексом техсредств автоматизированной адаптивной передачи данных и речи по КВ-радиоканалам серии «Пирс» Костров пользоваться не умел. О повреждении радиопеленгатора вышестоящему командованию сообщать не стали. В итоге расхождение между фактическим и счислимым местонахождением ПЛ на 28 октября составило более 57 миль. Де-факто подводники даже не знали, что находятся в шведских водах Балтики. Примечательно, что они прошли невредимыми через все минные поля, устроенные шведами.

В ночь на 28 октября ПЛ, командование которой пребывало в полной уверенности, что субмарина находится в открытом море, двигаясь в надводном положении, наскочила на мель.

«Мы готовились подорвать торпеды»

Возникла угроза международного скандала. Спустя несколько дней информагентство ТАСС опубликовало официальное сообщение: советская подлодка в силу ряда причин сбилась с курса. В сообщении признавалось, что навигационные приборы у ПЛ вышли из строя, у команды были ошибки в прокладке курса, плюс вмешалась плохая видимость.

По воспоминаниям бывшего замполита ПЛ капитан-лейтенанта Василия Беседина, подлодка сразу накренилась на левый борт на 15 градусов, но повреждений и течи у нее не было. Прибывший к месту ЧП советский буксир предпринял попытку отбуксировать субмарину, но был оттеснен шведской подводной лодкой.

Командир Анатолий Гущин объяснил шведским военным морякам, подошедшим на катере к советской ПЛ, появление своей субмарины ошибкой в навигации. Шведов на борт С-363 не допустили – это запрещал военный устав ВМС СССР. На ближайшем к месту крушения острове высадился отряд шведского спецназа, готовый в любую минуту штурмовать подлодку. Василий Беседин говорил, что при таком развитии событий советские подводники получили приказ уничтожить торпеды, и последствия этих взрывов были бы сопоставимы с ядерным ударом по Хиросиме.

По словам командира шведской группы захвата Турбьена Элминга, они призывали советских моряков без сопротивления покинуть лодку, а Беседина постоянно держал на прицеле снайпер, и приказ о взрыве торпед замполит просто не успел бы отдать.

… Несколько дней между Москвой и Стокгольмом шли переговоры по поводу судьбы ПЛ и ее экипажа. В итоге пришли к решению о допросе офицерского состава С-363 без досмотра самой подлодки. В день передачи ТАСС официального сообщения, 6 ноября, субмарина шведами была отбуксирована в нейтральные воды, в дальнейшем ею управлял экипаж ПЛ.

По прибытии ПЛ на базу был устроен «разбор полетов». Начальника штаба 157-й бригады подлодок Иосифа Аврукевича уволили, капитала подлодки Анатолия Гущина, списали на берег. Беседина признали невиновным. СССР заплатил Швеции за буксировку советской ПЛ больше миллиона долларов по курсу 1981 года.

Истории,Анатолий Гущин,
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