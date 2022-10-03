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44 минуты назад

Ученые создали 3D-модели трех лиц средневековых шотландцев

Газета.Ruиещё 2

Ученые из Университета Брэдфорда с помощью 3D-технологий реконструировали лица трех скелетов, найденных 60 лет назад в средневековом склепе в Шотландии. Работа была опубликована на сайте Национального музея Шотландии.

Ученые создали 3D-модели трех лиц средневековых шотландцев
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Останки людей принадлежали молодой женщине, священнику с заячьей губой и епископу. Все скелеты были захоронены в монастыре Уиторн между XII и XIV веками. По словам команды ученых, захоронения имеют огромное археологическое значение, и это место часто называют «колыбелью шотландского христианства».

Детальные реконструкции были проведены с использованием трехмерного сканирования каждого черепа. Отмечается, что лицо девушки было необычайно симметричным, ученые предположили, что в жизни она могла принадлежать к высокому рангу.

«Когда лицо растет в детстве, в подростковом возрасте, оно не растет симметрично и немного отклоняется влево и вправо. Поэтому, если есть какая-либо болезнь или даже эмоциональная травма, которая может помешать вам спать и есть в течение длительного времени, это нарушит симметрию лица. Чем больше болезней и травм в детстве, тем менее симметричным будет взрослое лицо», — отметили ученые.

В будущем благодаря анализу стабильных изотопов костей и зубов ученые планируют выяснить, какой диеты придерживались эти люди в прошлом.

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