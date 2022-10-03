Ученые создали 3D-модели трех лиц средневековых шотландцев

«Когда лицо растет в детстве, в подростковом возрасте, оно не растет симметрично и немного отклоняется влево и вправо. Поэтому, если есть какая-либо болезнь или даже эмоциональная травма, которая может помешать вам спать и есть в течение длительного времени, это нарушит симметрию лица. Чем больше болезней и травм в детстве, тем менее симметричным будет взрослое лицо», — отметили ученые.