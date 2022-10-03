Жительница Великобритании не смогла забеременеть и завела собак

Супруги из Великобритании не смогли зачать ребенка с помощью ЭКО и решили вырастить собак. По словам женщины, питомцы подарили ей ощущение полноценности. Подробнее об этом читайте в нашей новости.

Фото: Letidor.ru Letidor.ru

Как сообщила Mirror британка Кейт Тейлор, она решила попробовать забеременеть с помощью ЭКО несмотря на эндометриоз. Как добавила женщины, врачи предупреждали ее, что шансы минимальны. После неудачных попыток, британка решила, что хочет растить собак. У нее уже была собака Полли, однако женщина решила завести еще двух животных, так как чувствовала от них поддержку.

Во время попыток ЭКО ее старшая собака всегда находилась рядом с ней.

После последней попытки ЭКО женщина посоветовалась с мужем. Супруги решили завести еще двух собак. По словам британки, с тремя питомцами она чувствовала, что ее жизнь стала полноценной.