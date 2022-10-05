Как учили в Древнем Мире и на Руси

Среди всех профессий, которые когда-либо появлялись в истории человечества, особая роль отводится учителю. Потому, что его функция невероятно проста в формулировании и необычайно сложна в исполнении – передача накопленного опыта и знаний следующему поколению. 5 октября отмечается Всемирный день учителя.

Фото: ГлагоL ГлагоL

В этот день в 1966 году ЮНЕСКО и Всемирная конфедерация труда приняли Рекомендацию «О положении учителей», где впервые в истории определялись условия труда школьных педагогов. На сегодня праздник отмечают более 100 государств мира, хотя у некоторых сохраняются и национальные даты. Долгое время в СССР и России отмечали в первое воскресение октября, однако по указу президента с 1994 года День учителя стал фиксированным и также отмечается 5 октября.

Видео дня

Историки педагогики очень часто называют профессию учителя одной из древнейших, если вообще не самой первой. Ведь чтобы освоить любую другую необходимо, чтобы ей кто-то обучил, даже охотиться в первобытном обществе или изготовить каменный топор. Возникает такое явление первобытного мира как инициация – испытания, где молодые люди показывали усвоенные навыки и только после этого признавались взрослыми и полноценными членами племени. Такой вот своеобразный ЕГЭ.

Впрочем, стоит сразу понимать, что системное обучение и педагогика как методологическая наука появятся позже, но уже были в Древнем мире. Считается, что первые школы в более привычном нам виде возникли в самых древних государствах – Месопотамии и Египте. Связано это, в первую очередь, с тем, что там для земледелия применялось искусственное орошение. А это требовало определённых знаний, например в строительстве плотин — нужно было делать расчеты.

Разливы таких рек как Нил, Тигр и Евфрат происходили в определенное время, а значит зарождается астрономия. Кстати, это одна из самых древних наук, достаточно вспомнить знаменитый Стоунхендж. И вот это все необходимо было как-то фиксировать, ведь человеческий мозг не в состоянии все хранить в памяти – так возникает и письменность.

В древних Греции и Риме уже сложилась трехступенчатая форма обучения, которая, в целом, с определенными оговорками, сохраняется и сейчас – не зря мы такое образование называем классическим. Слова «школа» и «педагог» являются греческими.

Первой ступенью было начальное образования, когда обучали письму и счету, затем прочим знаниям в более широком формате, включая историю. А третья ступень готовила политиков и философов – это уже было высшее образование. В Древнем Риме учителя стали государственными служащими и получали оплату из казны.

В Древней Руси образование тоже началось с незапамятных времен. Роль учителей исполняли волхвы, то есть жрецы языческих верований. Иногда можно увидеть конкретные имена, но когда их приводят, то ссылаются на «Велесову книгу», которая, скорее всего была создана лет 150 назад и ученый мир считает ее подделкой под древние рукописи.

Системное образование на Руси появилось только вместе с христианством в X веке. Чтобы проповедовать новую религию во всех слоях населения требовалось достаточное количество образованных людей, которые могли бы читать Библию. А если учесть, что все первые православные книги были привезены из Византии, то нужно было знать и греческий язык. Для этого были образованы первые школы.

И дело пошло столь удачно, что грамотность стремительно распространилась среди населения, причем не только знатного или купеческого сословия. Ученые подсчитали, что уже через 50 лет грамотность была практически повсеместной среди этих сословий. Рискнем предположить, что здесь имеется в виду именно знание языков в первую очередь.

Ведь сейчас уже доподлинно известно, что городское население как минимум было грамотным в своей массе еще до принятия христианства. На это очень четко указывают найденные берестяные грамоты, самые древние из которых относят к 953 году, времени правления великого князя Святослава. Причем эти грамоты – обычные бытовые записки простых людей.

А все дело в том, что учителя уже были, но обучение проводилось на дому. При этом отроков часто объединяли в команды – так ребенку из богатых сословий было нескучно. Те, кто победнее нанимали учителя вскладчину и это тоже создавало прообразы классов. Так что, когда появились школы, то некая основа существовала.

И все же, вплоть до Петра I все образование на Руси, как и во всей средневековой Европе можно считать исключительно церковным. Хотя и оно дало имена великих педагогов, среди которых выделяется поп Сильвестр – он произвел на Ивана Грозного такое впечатление, что возглавил Избранную раду, занимавшуюся реформами государства, был редактором «Домостроя». Стоит также вспомнить и Симеона Полоцкого, которого приблизил царь Алексей Михайлович и именно он тал первым писать стихи – вирши.

Все это привело к созданию Славяно-Греко-Латинской академии в XVII веке, выпускником которой был и Михайло Ломоносов. А он уже в свою очередь создаст Московский университет и гимназию при нем.

Россия даст целую плеяду великих педагогов, среди которых будут Константин Ушинский и Антон Макаренко. Педагогическая система созданная последним на сегодня считается одной из самых эффективных и взята за основу практически всеми ведущими странами мира. Вот только жаль, что в современной России о нем почти не вспоминают.