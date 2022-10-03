Как объединялась современная Германия

3 октября Германия празднует День объединения. В этот день впервые с 1945 года появилось единое немецкое государство — Федеративная Республика Германия (Западная Германия) и Германская Демократическая Республика (Восточная Германия) были объединены.

Фото: legion-media.ru legion-media.ru

С 1945 года, когда советские войска заняли восточную Германию, а Соединенные Штаты и другие силы союзников заняли западную половину страны в конце Второй мировой войны, разделенная Германия стала одним из самых устойчивых символов холодной войны.

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Здесь происходили одни из самых драматических эпизодов холодной войны. Блокада Берлина (июнь 1948 г. - май 1949 г.), во время которой Советский Союз заблокировал все наземные въезды в Западный Берлин, и строительство Берлинской стены в 1961 г. были, пожалуй, самыми известными. Стена была символом политического и экономического разделения между Востоком и Западом, разделения, которое Черчилль называл «Железный занавес».

С постепенным ослаблением советской власти в конце 1980-х годов Коммунистическая партия в Восточной Германии начала терять контроль над республикой. Десятки тысяч восточных немцев начали бежать из страны, и к концу 1989 года Берлинская стена начала рушиться.

Вскоре после этого начались переговоры между официальными лицами Восточной и Западной Германии, к которым присоединились официальные лица США, Великобритании, Франции и СССР, по изучению возможности воссоединения.

Так называемая Мирная революция, на самом деле серия маршей протеста восточных немцев, привела к первым полусвободным выборам 18 марта 1990 года. Они, в свою очередь, спровоцировали переговоры между Западной и Восточной Германией, завершившиеся договором об объединении. (Его официальное название было Договор между Федеративной Республикой Германии и Германской Демократической Республикой об установлении германского единства.)

Эти переговоры шли параллельно с другим договором между двумя Германиями, собиравшимися объединиться, и четырьмя первоначальными державами: Соединенными Штатами, Великобританией, Францией и Советским Союзом. Они привели к предоставлению полного суверенитета вновь объединенному германскому государству, две части которого до сих пор были связаны некоторыми послевоенными ограничениями.

В обмен на огромный пакет помощи западные немцы заключили жесткую сделку: Объединенная Германия была включена в предыдущую Федеративную Республику (Западную Германию) и ни в каком смысле не стала государством-правопреемником. Таким образом, он сохранил все членство Западной Германии в международных организациях, включая Европейское сообщество (позже Европейский союз) и НАТО, отказавшись от членства в Варшавском договоре и других международных организациях, к которым принадлежала только бывшая Восточная Германия.

После воссоединения Берлин снова стал столицей вновь объединенной Германии.