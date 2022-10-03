Невеста отлучилась в середине свадьбы и отрезала волосы

Невеста Ария с никнеймом mx_honeydew отлучилась в середине свадьбы и коротко подстриглась втайне от жениха. Соответствующий ролик появился в ее TikTok -аккаунте.

Вначале на размещенных кадрах блогерша предстала во время церемонии бракосочетания в фате, открывающем плечи белом платье и с локонами длиной ниже плеч. Затем она позировала перед камерой, сидя на стуле во время стрижки в парикмахерском пеньюаре. На снимках видно руки девушки, которая отрезает ей волосы, формируя короткий волнистый боб.