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43 минуты назад

Невеста отлучилась в середине свадьбы и отрезала волосы втайне от жениха

Lenta.ru

Невеста Ария с никнеймом mx_honeydew отлучилась в середине свадьбы и коротко подстриглась втайне от жениха. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Невеста отлучилась в середине свадьбы и отрезала волосы
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Вначале на размещенных кадрах блогерша предстала во время церемонии бракосочетания в фате, открывающем плечи белом платье и с локонами длиной ниже плеч. Затем она позировала перед камерой, сидя на стуле во время стрижки в парикмахерском пеньюаре. На снимках видно руки девушки, которая отрезает ей волосы, формируя короткий волнистый боб.

«Некоторые невесты меняют наряд во время свадьбы. Что насчет меня? Я сменила не только платье, но и прическу. У нас было полчаса, чтобы завершить образ. Мой возлюбленный ничего не подозревал», — заявила mx_honeydew, видео которой набрало 14,1 миллиона просмотров.

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