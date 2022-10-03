За что убили советскую приемную дочь вождя ГДР

Вальтер Ульбрихт, первый секретарь правившей в ГДР Социалистической единой партии Германии, считался послушным исполнителем воли СССР. Но мало кто знал, что в семье «строителя Берлинской стены» воспитывается «советская» приёмная дочь Беата, которая при рождении носила имя Мария Пестунова.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Удочерение

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Биологическая мать Маши Пестуновой оказалась в Германии не по собственной воле. Гитлеровские оккупанты вывезли женщину с Украины в качестве «восточной работницы». В Лейпциге «остарбайтерша» забеременела, и 6 мая 1944 года родила девочку. Отец остался неизвестен. После того, как мать Маши Пестуновой погибла во время бомбардировки Лейпцига, ребёнок оказался в приюте.

В январе 1946 года детское учреждение посетил заместитель председателя СЕПГ Вальтер Ульбрихт. Коммунистический функционер недавно вернулся из Советского Союза, где благополучно «пересидел» эпоху правления нацистов. Его будущая жена Лотта Кюн не могла иметь детей, поэтому пара решила присмотреть приёмного малыша. Неизвестно, чем именно полуторагодовалая сиротка тронула сердце Вальтера и Лотты. Но, возможно, сыграли роль политические соображения – немецкие коммунисты решили продемонстрировать заботу о невинной жертве войны. Удочерить Машу Пестунову можно было лишь с одобрения Москвы.

Рождённая в Германии девочка считалась гражданкой СССР. Мария уже давно жила в семье Ульбрихтов, когда рассмотрением вопроса занялись в ЦК ВКП(б). 26 августа 1950 года председатель Президиума Верховного Совета СССР Николай Шверник официально удовлетворил просьбу супругов Ульбрихт об удочерении. Однако оговаривалось, что девочка сохранит советское гражданство. Поначалу это обстоятельство тревожило Вальтера Ульбрихта – он подозревал, что русские будут шантажировать его ребёнком. Но после смерти Сталина опасения исчезли.

Новое имя Беата (Beate) Мария Пестунова получила в честь Беаты Зюдбек, девочки-беженки из Восточной Пруссии, которая несколько месяцев жила у Ульбрихтов, пока её не нашла родная мать.

Лотта Ульбрихт (она вышла замуж за соратника по партии в 1953 году) поначалу вроде бы прониклась чувствами к «малышке с красивыми карими глазами». В одном из писем она писала, что в её приёмной дочери «есть что-то грубое, крестьянское», и она с аппетитом ест любую еду. Вальтер, несмотря на сухость характера, тоже проявлял внимание к девочке. Как вспоминала Беата, лидер ГДР подолгу сидел у её кровати и читал сказки.

«Наших детей ожидает счастливое будущее», – заявил как-то руководитель СЕПГ в одной из речей.

Но судьба Беаты Ульбрихт не оправдала оптимистичных высказываний её приёмного отца. Уже в школе Беате пришлось нелегко – другие дети завидовали дочери главы государства и избегали её. В русской спецшколе в берлинском районе Панков Беату однажды избили одноклассники. О том, что Беата не родная, а приёмная дочь Вальтера Ульбрихта, никто в Восточной Германии не подозревал (об этом публично было сообщено лишь после 1989 года).

Берлин – Ленинград – Берлин

На родине предков Беата Ульбрихт оказалась в возрасте 15 лет, когда приехала в Советский Союз на учёбу. Старшеклассница посещала школу-интернат в Ленинграде. Некоторые подробности этого периода её жизни приводятся в воспоминаниях генетика Раисы Берг. Около двух лет восточногерманская «принцесса» занимала комнату в трёхкомнатной квартире Маргариты Годлевской, инспектора интерната и преподавательницы русского языка. Получив аттестат, Беата Ульбрихт стала изучать историю и русский язык в педагогическом институте имени Герцена.

В 1962 году приёмная дочь вождя влюбилась в своего одноклассника Ивано Маттеоли, сына итальянского коммуниста. Молодые люди поженились. Но брак не встретил одобрения Вальтера и Лотты. Юных супругов заставили переехать в Восточный Берлин, где у них родилась дочь Патриция. Спустя несколько лет Ульбрихты с помощью конфискации паспорта вынудили Беату развестись с мужем, хотя та вовсе не желала этого.

Беата вернулась в Ленинград и во второй раз вышла замуж, уже за русского – своего одноклассника Юрия Полковникова. Но и этот брак продержался недолго, хотя в нём Беата родила сына Андре. На сей раз она сама ушла от мужа, который избивал её. По свидетельству Раисы Берг, в 1969 году Беата Ульбрихт отдыхала с приёмными родителями на крымском курорте Ливадия. Однако отношения в семье оставались натянутыми.

«У меня была еда, питье и одежда, но в этой золотой клетке не было любви», – вспоминала Беата о своей жизни.

Загадочное убийство

В 1971 году Вальтер Ульбрихт оставил высокий партийный пост, а через два года умер. В своём завещании он не упомянул «непутёвую» приёмную дочь. Попытки Беаты стать художницей провалились. Она работала паяльщицей на радиозаводе, работницей обувной фабрики, подсобной рабочей. Под влиянием жизненных неудач женщина пристрастилась к алкоголю (это не было чем-то особенным для детей партийных лидеров стран соцлагеря – можно вспомнить, например, Галину Брежневу).

Жизнь Беаты осложнялась конфликтами с приёмной матерью Лоттой. Позже Беата называла её «ведьмой», «бессердечной и эгоистичной». В конце 1970-х годов Лотта Ульбрихт отобрала у Беаты её детей, оформив над ними опеку.

А сама Беата со временем дошла до жизни на социальное пособие. Летом 1991 года Беата Маттеоли дала развёрнутое интервью берлинскому бульварному изданию SUPERillu. Перед журналистами предстала опустившаяся женщина, которая рылась в мусорных баках в поисках еды. В день Беата выпивала бутылку вермута и выкуривала 60 сигарет. Замуж она больше не выходила, но у неё имелись любовники-собутыльники.

6 декабря 1991 года 47-летняя Беата была найдена мёртвой в районе Лихтенберг в Берлине. Её тело было покрыто синяками, кругом валялись бутылки из-под шнапса. Соседи рассказали, что в квартиру входили мужчины, которые о чём-то спорили, при этом раздавался собачий лай. Вскрытие показало, что Беата получила удар в голову, а её смерть наступила в результате кровоизлияния в мозг. Как сообщали германские СМИ, приёмная дочь Ульбрихта стала жертвой убийства. Но кто и по какой причине расправился с Беатой – так и осталось тайной. Полицейское расследование не ответило на этот вопрос. У Беаты мог случиться конфликт с другими алкоголиками на бытовой почве или же она могла стать жертвой грабителей.