Шеф запретил грустить на работе пережившей измену сотруднице

Пользовательница Reddit рассказала о том, как ее работавшая в пекарне подруга тяжело переживала измену возлюбленного и из-за этого получила от начальника жестокое письмо. На ее историю обратило внимание издание The Mirror.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Сотрудница пекарни узнала об измене возлюбленного, с которым встречалась четыре года. Вскоре после этого шеф прислал сотруднице письмо, в котором посоветовал женщине «не переносить свою грусть в пироги» и делать вид, что все в порядке до тех пор, пока не получится на самом деле справиться с переживаниями.

В сообщении, отправленном сотруднице, руководитель призвал ее забыть о возлюбленном и попросил не грустить на работе. Пользователи были в шоке, так как в письме говорилось, что мужчина «был частью ее жизни, а не всей жизнью». «Вы знаете, что мы маленькая фирма, и здесь непозволительно хандрить», — подчеркнул автор письма.

Менеджер заявил, что чувствовать себя беззащитной — это нездорово. Он посоветовал женщине найти психотерапевта. В конце письма руководитель пожелал сотруднице больше не возвращаться на работу грустной из-за своих разрушенных отношений.

Других пользователей Reddit поразило то, каким языком было написано письмо, а также нелепое утверждение, что «женщина переносила свою грусть в пироги». «Просто представьте, как какой-нибудь бедный ребенок ест пирог на свой день рождения и чувствует вкус этой грусти», — пошутил один из них. «Как можно почувствовать сладость без небольшой толики грусти?» — отметил другой.

Многие пользователи предложили сотруднице поддержку. С тех пор она успела сменить работу.