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1 час назад

Россияне выбрали самые запоминающиеся фразы из школы

Москва24иещё 2

17% жителей России выбрали фразы "Расскажи всем – вместе посмеемся" и "А голову ты дома не забыл?", которые запомнились им больше всего после школы. Об этом сообщает издание RT со ссылкой на опрос ко Дню учителя.

Россияне выбрали самые запоминающиеся фразы из школы
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

16% выбрали фразу "Раз никто не отвечает, открываю журнал и иду по списку", 14% – "Звонок для учителя", 12% – "Лес рук" и 11% – "Тишина в классе".

Помимо этого, россияне назвали самое важное качество, которым должен обладать педагог, – 35% процентов выбрали любовь к детям.

Также респонденты назвали терпение, умение доносить информацию, справедливость и порядочность, желание находить общий язык с ребятами.

Любимым школьным предметом у россиян стала литература, ее выбрали 23%. Следом за ней расположились биология и география.

Самым важным предметом, который в последствии пригодился в жизни, стал русский язык, за который проголосовали 16% россиян.

Опрос организовали страховая компания "Росгосстрах" и банк "Открытие", в нем приняли участие 1,2 тысячи жителей страны старше 18 лет.

Истории,ФК Открытие,Росгосстрах,
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