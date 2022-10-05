Россияне выбрали самые запоминающиеся фразы из школы

17% жителей России выбрали фразы "Расскажи всем – вместе посмеемся" и "А голову ты дома не забыл?", которые запомнились им больше всего после школы. Об этом сообщает издание RT со ссылкой на опрос ко Дню учителя.

Фото: Сетевое издание m24.ru Сетевое издание m24.ru

16% выбрали фразу "Раз никто не отвечает, открываю журнал и иду по списку", 14% – "Звонок для учителя", 12% – "Лес рук" и 11% – "Тишина в классе".

Помимо этого, россияне назвали самое важное качество, которым должен обладать педагог, – 35% процентов выбрали любовь к детям.

Также респонденты назвали терпение, умение доносить информацию, справедливость и порядочность, желание находить общий язык с ребятами.

Любимым школьным предметом у россиян стала литература, ее выбрали 23%. Следом за ней расположились биология и география.

Самым важным предметом, который в последствии пригодился в жизни, стал русский язык, за который проголосовали 16% россиян.