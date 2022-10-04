3 загадки на логику, в основу которых легли реальные события

Порой жизнь оказывается куда изобретательнее самых изощренных интеллектуалов. Эти загадки на логику появились после реальных историй. Проверьте себя, сможете ли вы справиться с ними? Ищите загадки в материале "Рамблера", а ответы в конце статьи.

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Мальчик и пес

Мать сказала ребенку, что его любимый пес погиб под колесами автомобиля. Малыш начал громко плакать, но когда смог успокоиться, мама сказала ему, что на самом деле собака жива и с ней все в порядке. На календаре было не 1 апреля. Зачем мать решила так жестоко разыграть сына?

Благотворитель

Клиент пришел с заказом к строительному подрядчику – ему нужна была пристройка к дому. Посетитель даже принес проект задуманного строения. Взглянув на проект, исполнитель согласился выполнить работу бесплатно. Но почему?

Письмо вместо денег

Внук отправил бабушке письмо с просьбой прислать немного денег. Старушка ответила внуку длинным посланием, в котором изложила причины, почему не будет высылать ему деньги. Тем не менее юноша остался доволен, ведь он добился желаемого. Как ему это удалось?

Ответы

1) Этим мальчиком был 9-летний актер Джеки Купер, который снимался в фильме "Скиппи". По сюжету собаку героя Купера убивает живодер. Режиссер очень хотел запечатлеть истинное детское горе, и тогда мать сказала Джеки, что его пес в реальной жизни попал под машину.

Позже за эту роль юный актер был номинирован на "Оскар".

2) Посетителем был уже прославившийся Пабло Пикассо. Подрядчик смекнул, что любой набросок художника будет стоить огромных денег, поэтому просто сохранил проект Пикассо и не стал просить денег.

3) Внука звали Георг, а его бабушка была Викторией, королевой Великобритании. После того, как королева отказалась присылать Георгу 25 фунтов, она получила о него письмо с таким содержанием: