Что скрывает обратная сторона Луны

С Земли можно наблюдать только одну сторону Луны, и раньше это порождало массу конспирологических теорий о том, что находится там, Так, выдвигались предположения о том, что там расположены секретные нацистские базы или живут инопланетяне. Все это удалось опровергнуть благодаря снимкам обратной стороны Луны, которые были сделаны 7 октября 1959 года советской станцией АМС “Луна-3”. О том, что увидели на этих снимках ученые — в материале “Рамблера”.

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Атлас обратной стороны Луны

Спустя год после того, как советская станция получила первую фотографию обратной стороны Луны, был подготовлен Атлас, где были указаны все образования на этой поверхности. Сначала их выявили по отражениям, но потом технологии позволили получить более детальные снимки.

Существует даже отдельный глобус Луны, на котором можно рассмотреть те Луны, которые не видно с Земли.

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Еще позднее в 1965 году были получены другие снимки поверхности Луны. Их также сделала советская станция “Зонд-3”. Благодаря этим кадрам СССР получил снимки 95% поверхности Луны.

Так, ученые выяснили, что на обратной стороне спутника Земли расположен самый большой ее кратер Бассейн Южный полюс — Эйткен. Он назван так по двум объектам, расположенных на разных сторонах кратера, официального названия у кратера нет.

Также известно, что на обратной стороне Луны расположено много морей и озер: море Москвы, море Мечты, озера Забвения и Одиночества.

Другие исследования обратной стороны Луны

Однако на фотографиях и атласах исследование обратной стороны спутника Земли не закончились. Так, в 1968 году “Аполлон-8” вместе с астронавтами из США пролетел над обратной стороной Луны.