Россиянка хотела отсудить у бывшего мужа 1 млн рублей. Но его спас тест на беременность

Говорят, «милые бранятся — только тешатся», только эта семейная драма оказалась покрупнее и довела супругов до суда. Жительница Петербурга решила стрясти со своего бывшего чуть больше 1 млн рублей, которые сама же ему и перевела. Но мужчина не растерялся и смог доказать, что совершенно законно получал круглые суммы. А помогли ему смекалка и тест на беременность.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

По словам женщины, с мужем они разошлись в 2018 году, и до 2021 года она перечисляла ему деньги на оплату ипотеки за квартиру, в которой жила с детьми. Общая сумма переводов — более 1 млн рублей. Но делала женщина это не по собственной воле, а якобы из-за угроз мужа. Тот намеревался прекратить оплачивать кредиты.

Бывший супруг на суде представил другой взгляд на ситуацию. Он объяснил, что деньги — это обычные супружеские переводы. Действительно, они касались выплат по ипотеке. Но кое-где его экс-супруга слукавила. Оказалось, что рассталась парочка не в 2018 году, а в 2020-м. С этого момента женщина отправляла деньги за ипотеку и кредит на машину.

Мужчина доказал, что в сентябре 2019-го он останавливался в гостинице вместе с детьми и экс-супругой, и предоставил документы и чеки. То есть супруги ещё жили вместе, раз путешествовали всей семьёй. Позже, в апреле 2020-го, супруг покупал товары с доставкой в дом, где они жили. В списке товаров оказались женская косметика и тест на беременность. Он развеял сомнения Невского райсуда, и тот встал на сторону экс-супруга.