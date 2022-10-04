Россияне назвали самых популярных домашних животных

Лидерские позиции не вызвали удивления. Кошки и собаки были, есть и будут оставаться самыми популярным животными, живущими в домах и квартирах людей.
Тридцать восемь процентов респондентов заявили, что держат кошек, тридцать три процентами оказались собачниками.
Третье место занялись все мелкие грызуны в совокупности – хомяки, крысы, морские свинки и тому подобные существа.
Четвертое место с пятнадцатью процентами заняли птицы, а пятое с тринадцатью процентами досталось рыбкам.
В первую десятку самых домашних животных вошли также кролики, ящерицы, черепахи, лягушки и… змеи.