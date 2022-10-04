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1 час назад

Россияне назвали самых популярных домашних животных

Inc-News

Лидерские позиции не вызвали удивления. Кошки и собаки были, есть и будут оставаться самыми популярным животными, живущими в домах и квартирах людей.

Россияне назвали самых популярных домашних животных
Фото: Inc-NewsInc-News

Тридцать восемь процентов респондентов заявили, что держат кошек, тридцать три процентами оказались собачниками.

Третье место занялись все мелкие грызуны в совокупности – хомяки, крысы, морские свинки и тому подобные существа.

Четвертое место с пятнадцатью процентами заняли птицы, а пятое с тринадцатью процентами досталось рыбкам.

В первую десятку самых домашних животных вошли также кролики, ящерицы, черепахи, лягушки и… змеи.

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