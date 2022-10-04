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1 час назад

Невеста отомстила свекрови, надев на свадьбу черное платье

Газета.Ru

Жительница США отомстила свекрови, надев на собственную свадьбу черное платье, пишет Independent.

Невеста отомстила свекрови, надев на свадьбу черное платье
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам невесты, таким образом она выразила протест против действий матери жениха, хотевшей, чтобы бракосочетание состоялось по ее условиям. Как объяснила американка, родственники жениха, особенно свекровь, хотели, чтобы свадьба прошла по их правилам и условиям, что не устраивало женщину.

"Они даже саботировали мое продвижение по работе, заставляя моего бойфренда спорить со мной дома, чтобы я уже не могла думать о рабочих обязанностях", - рассказала она.

Но вместо того, чтобы опустить руки и сдаться, невеста спланировала собственную месть. За неделю до свадьбы она нашла в интернете черное платье, стоимостью $40, в котором и пришла на торжество.

Затем американка вспомнила, как рассказывала гостям сколько стоит ее наряд, говоря, что свадьба для нее не так важна, как работа. Правда, брак получился недолгим - пара в итоге развелась. Ранее в Индии жена помогла мужу жениться на бывшей девушке, чтобы жить втроем.

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