Невеста отомстила свекрови, надев на свадьбу черное платье

Жительница США отомстила свекрови, надев на собственную свадьбу черное платье, пишет Independent.

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По словам невесты, таким образом она выразила протест против действий матери жениха, хотевшей, чтобы бракосочетание состоялось по ее условиям. Как объяснила американка, родственники жениха, особенно свекровь, хотели, чтобы свадьба прошла по их правилам и условиям, что не устраивало женщину.

"Они даже саботировали мое продвижение по работе, заставляя моего бойфренда спорить со мной дома, чтобы я уже не могла думать о рабочих обязанностях", - рассказала она.

Но вместо того, чтобы опустить руки и сдаться, невеста спланировала собственную месть. За неделю до свадьбы она нашла в интернете черное платье, стоимостью $40, в котором и пришла на торжество.