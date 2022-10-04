«Обычную» бабушкину вазу продали на аукционе за 447 миллионов рублей

«Обычная» китайская ваза ушла с молотка за 7,7 миллиона евро (447 миллионов рублей), сообщает The Guardian.

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Фарфор в стиле тяньцюпин был выставлен на аукцион женщиной, проживающей на одной из заморских территорий Франции. Ваза досталась ей по наследству от матери и изначально принадлежала ее бабушке, парижскому коллекционеру. Отмечается, что женщина ни разу не видела сосуд высотой 54 сантиметра, но организовала его доставку из дома матери, находящегося в регионе Бретань, в Париж для продажи на аукционе Osenat.

Эксперты сообщили, что ваза была создана в XX веке, и оценили ее стоимость в 2000 евро (116 тысяч рублей). Однако 30 потенциальных покупателей из Китая, участвовавших в торгах, были убеждены, что сосуд является редким артефактом XVIII века. Ваза выполнена из белого и синего фарфора, покрытого эмалью и украшенного облаками и драконами.

Покупателем вазы стал житель Китая, который считает, что она должна быть выставлена на всеобщее обозрение. «Китайцы очень любят свою историю и гордятся ею», — сказал директор аукционного дома Osenat.