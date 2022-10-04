Биологи выяснили, что американские птицы-пеночки отдыхают в России по пути на Филиппины

Живущие на Аляске пеночки-таловки отдыхают в России по пути на зимовку. Об этом сообщает издание N+1.

Фото: Alnus/Wikimedia Commons Alnus/Wikimedia Commons

Пеночка-таловка — это небольшая насекомоядная птица мшисто-зеленого цвета. Она обустраивает гнезда на земле в зарослях кустарника. Представители вида гнездятся на Дальнем Востоке и на Аляске, но переживают зиму на теплом юге.

Эвана Адамс из Института исследований биоразнообразия в Портленде и ее коллеги решили выяснить точный маршрут миграции этой птицы. Для этого они отловили 61 самца в национальном парке Денали, закрепили на них GPS-трекеры и отпустили. Спустя пару лет шесть из этих птиц отловили снова и сняли архив показаний прибора.

Обе пеночки покинули места гнездования в конце августа — начале сентября, после чего отправились на северо-запад, пролетели над Северным Ледовитым океаном и достигли северо-востока России. Затем они отправились на юг, совершили остановку на юге российского Дальнего Востока и продолжили путешествие.

Одна из особей пролетела над Китаем, отдохнула на юго-востоке Китая и двадцатого октября добралась до филиппинского острова Палаван, традиционного места зимовки пеночек-таловок. Вторая долетела до Японии, провела здесь некоторое время и пятнадцатого октября достигла тихоокеанских островов Палау, где пеночек-таловок до сих пор не встречали. В общей сложности первая пеночка преодолела 8500 километров, а вторая — 8700 километров. Средняя скорость их движения составила 197 и 181 км в сутки соответственно.

Отмечается, из-за глобального потепления маршруты могут измениться, поскольку ареал обитания птиц смещается к северу.