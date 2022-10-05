Нобелевская премия по литературе 2022: главные фавориты

Нобелевский комитет 6 октября объявит лауреата премии по литературе. Среди фаворитов — француз Мишель Уэльбек и британец индийского происхождения Салман Рушди. О возможном победителе и значении премии «Вечерней Москве» рассказал литературный критик Константин Мильчин.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

По словам собеседника «ВМ», Нобелевская премия по-прежнему является самой престижной в литературе по совокупности двух факторов — известности и денежному вознаграждению (в этом году оно составит 900 тысяч долларов — прим. «ВМ»).

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Мишель Уэльбек (Франция) — 7/1

Салман Рушди (Великобритания) — 8/1

Нгуги Ва Тхионго (Кения) — 10/1

Стивен Кинг (США) — 10/1

Анни Эрно (Франция) — 12/1

Гариэль Лутц (США) — 12/1

Пьер Мишон (Франция) — 12/1

Роберт Кувер (США) — 12/1

Харуки Мураками (Япония) — 14/1

Энн Карсон (Канада) — 14/1 Ежегодно незадолго до объявления победителя букмекеры публикуют свой лист фаворитов. В 2022 году топ-10 выглядит так:

Есть в списке букмекеров и представитель русской литературы — Людмила Улицкая. Ее шансы на победу — 16 к 1.

Однако в последние годы букмекеры редко угадывают лауреата. Например, прошлогодний обладатель литературного «нобеля», танзанийский писатель Абдулразак Гурна вообще не фигурировал в их списках.

— Букмекерские топы по факту ничего не значат, — говорит Мильчин. — Примерно до 2016 года букмекеры действительно угадывали, а потом перестали. Возможно, потому что организаторы премии улучшили систему безопасности и академики перестали рассказывать, как они голосовали.

За что же вручается современная Нобелевская премия по литературе? Как полагает собеседник «ВМ», награждая автора, нобелевские академики указывают издателям и читателям на важность того или иного литературного языка.

— Если бы наградили Уэльбека, то наградили бы современную французскую литературу; наградили бы идею того, что автор должен быть всегда против общества; наградили бы попытку глубокого анализа, — поясняет Мильчин. — А в случае с Рушди наградили бы промежуточную культуру между Востоком и Западом; смелость позиции; дикое сочетание мистического, магического и реалистичного.

Главные фавориты на соискание премии — Уэльбек и Рушди — два, безусловно, великих писателя. Но, как «аккуратно» полагает собеседник «ВМ», ни тот и ни другой в этом году «нобелевку» не получит.

Есть у литературного критика и свои фавориты:

— Я который год мечтаю, чтобы премию получил прекрасный кенийский прозаик Нгуги ва Тхионго. Но, учитывая, что в прошлом году уже был лауреат из Африки, его шансы малы. Из какого-то неочевидного — (хорватская писательница — прим. «ВМ») Дубравка Угрешич. Она — интересный, гуманистический автор, — заключил Мильчин.