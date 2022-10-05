Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+12° в 
USD 58.79EUR 56.17
Войти в почту
1 час назад

Отец поймал «чудовищное насекомое» и развеселил этим дочь

Lenta.ru

69-летний Пит Робинсон из графства Корнуолл, Великобритания, развеселил взрослую дочь, приняв ее накладные ресницы за паука. Об этом сообщает The Mirror.

Отец поймал «чудовищное насекомое» и развеселил дочь
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Мужчина обнаружил «чудовищное насекомое» в доме дочери Джен, когда приехал, чтобы помочь ей с ремонтом в ванной комнате. Британец опасался, что «паук» прыгнет на него, поэтому поймал его в стакан и продолжил работу.

Когда Джен вернулась, отец сообщил ей о произошедшем и показал содержимое стакана. «Когда я присмотрелась, то поняла, что это были мои накладные ресницы, — рассказала женщина. — Я плакала от смеха».

Ранее сообщалось, что Габриэлла Пиццато из Австралии сняла на видео огромного паука, которого обнаружила под ободком унитаза. Многие пользователи пришли в ужас от увиденного.

Истории,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители