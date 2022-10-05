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51 минуту назад

Почему мы видим лица там, где их нет

Мира Маркина

Нередко бывает так, что человек начинает видеть лица в узоре обоев, трещинах на стене или даже в бытовых приборах. Одни не придают этому значения, другие же, напротив, испытывают испуг – почему мозг преобразовывает посторонние объекты в лица?

Почему мы видим лица там, где их нет
Фото: Кадр из фильма "Тупой и еще тупее"Кадр из фильма "Тупой и еще тупее"

На самом деле, у этого феномена есть объяснение. Подробнее о нем – в материале "Рамблера".

Парейдолия – это зрительная иллюзия, при которой человек начинает видеть лица там, где их нет. Если, к примеру, узоры на обоях расположены в тех же пропорциях, что глаза, нос и рот человека, в мозгу активируется механизм, отвечающий за распознавание лиц. Этот механизм возник вследствие эволюции –для приматов было важно распознавать лица, дабы по случайности не принять чужака за своего и не поплатиться жизнью.

Adobe

Что любопытно, здоровый человек, столкнувшись с парейдолией, понимает, что всему виной игра разума. Но если психически нездоровый человек увидит лицо в очертаниях духовки, он может решить, что это лицо существует в реальности.

Невролог и нейропсихолог Оливер Сакс в книге "Человек, который принял свою жену за шляпу" описал случай, который произошел с одним из его пациентов:

"Подойдя к жене, он протянул руку, нащупал ее голову жестом, которым обычно берут шляпу, и сделал попытку надеть добытый таким образом объект на себя. Жена вывернулась из пальцев, профессор пошевелил ими в воздухе и задумался".

Иллюстратор Скотт МакКлауд однажды выдвинул интересное предположение о парейдолии. По словам художника, человек способен увидеть лица не только в электрических розетках, бытовых приборах, стульях и других неодушевленных предметах, но также в абсолютно любой изогнутой геометрической фигуре, если добавит одну точку в ее область.

Истории,Оливер Сакс,
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