Почему мы видим лица там, где их нет

Нередко бывает так, что человек начинает видеть лица в узоре обоев, трещинах на стене или даже в бытовых приборах. Одни не придают этому значения, другие же, напротив, испытывают испуг – почему мозг преобразовывает посторонние объекты в лица?

Фото: Кадр из фильма "Тупой и еще тупее" Кадр из фильма "Тупой и еще тупее"

На самом деле, у этого феномена есть объяснение. Подробнее о нем – в материале "Рамблера".

Парейдолия – это зрительная иллюзия, при которой человек начинает видеть лица там, где их нет. Если, к примеру, узоры на обоях расположены в тех же пропорциях, что глаза, нос и рот человека, в мозгу активируется механизм, отвечающий за распознавание лиц. Этот механизм возник вследствие эволюции –для приматов было важно распознавать лица, дабы по случайности не принять чужака за своего и не поплатиться жизнью.

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Что любопытно, здоровый человек, столкнувшись с парейдолией, понимает, что всему виной игра разума. Но если психически нездоровый человек увидит лицо в очертаниях духовки, он может решить, что это лицо существует в реальности.

Невролог и нейропсихолог Оливер Сакс в книге "Человек, который принял свою жену за шляпу" описал случай, который произошел с одним из его пациентов:

"Подойдя к жене, он протянул руку, нащупал ее голову жестом, которым обычно берут шляпу, и сделал попытку надеть добытый таким образом объект на себя. Жена вывернулась из пальцев, профессор пошевелил ими в воздухе и задумался".