Учёные Китая и Австралии пересчитали массу Млечного пути

Специалисты из Академии наук Китая вместе со своими коллегами из Австралии пересчитали массу Млечного пути и обнаружили, что она составляет порядка 550 млрд эквивалентов солнца. Как сообщила в среду газета "Чайна дейли", это почти вдвое меньше, чем считалось прежде.
"Это значит, что в нашей галактике гораздо меньше, чем предполагалось, темной материи, которая не светится, но обладает гравитационными свойствами, - сказала участница проекта из Национальной астрономической лаборатории КНР Сюэ Сянсян.
"Результаты нашего последнего исследования позволяют полагать, что Млечный путь "худее", чем мы думали раньше", - добавила она.
По ее словам, проделанные расчеты крайне важны для изучения динамических процессов в галактике. Исследователи получили информацию при помощи большого многоцелевого спектроскопа LAMOST, находящегося на территории наблюдательной станции Синлун в провинции Хэбэй на севере Китая.