Учёные Китая и Австралии пересчитали массу Млечного пути

Специалисты из Академии наук Китая вместе со своими коллегами из Австралии пересчитали массу Млечного пути и обнаружили, что она составляет порядка 550 млрд эквивалентов солнца. Как сообщила в среду газета "Чайна дейли", это почти вдвое меньше, чем считалось прежде.

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"Это значит, что в нашей галактике гораздо меньше, чем предполагалось, темной материи, которая не светится, но обладает гравитационными свойствами, - сказала участница проекта из Национальной астрономической лаборатории КНР Сюэ Сянсян.

"Результаты нашего последнего исследования позволяют полагать, что Млечный путь "худее", чем мы думали раньше", - добавила она.