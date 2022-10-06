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36 минут назад

Учёные Китая и Австралии пересчитали массу Млечного пути

Большая Азияиещё 1

Специалисты из Академии наук Китая вместе со своими коллегами из Австралии пересчитали массу Млечного пути и обнаружили, что она составляет порядка 550 млрд эквивалентов солнца. Как сообщила в среду газета "Чайна дейли", это почти вдвое меньше, чем считалось прежде.

Учёные Китая и Австралии пересчитали массу Млечного пути
Фото: Большая АзияБольшая Азия

"Это значит, что в нашей галактике гораздо меньше, чем предполагалось, темной материи, которая не светится, но обладает гравитационными свойствами, - сказала участница проекта из Национальной астрономической лаборатории КНР Сюэ Сянсян.

"Результаты нашего последнего исследования позволяют полагать, что Млечный путь "худее", чем мы думали раньше", - добавила она.

По ее словам, проделанные расчеты крайне важны для изучения динамических процессов в галактике. Исследователи получили информацию при помощи большого многоцелевого спектроскопа LAMOST, находящегося на территории наблюдательной станции Синлун в провинции Хэбэй на севере Китая.

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