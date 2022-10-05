Найден ближайший родственник птерозавров

Британские ученые из Бирмингемского университета совместно с коллегами из Политехнического университета Виргинии (США) с помощью компьютерной томографии реконструировали скелет склеромохла. Эти рептилии, как оказалось, являются ближайшими родственниками птерозавров. Исследование опубликовано в журнале Nature.

Фото: InScience InScience

Склеромохл — это ископаемая рептилия, которая обитала на Земле 240-210 млн лет назад, в триасовом периоде. Склеромохлы были небольшими — всего 20 см в длину — и, вероятнее всего, передвигались на двух конечностях. Останки склеромохлов плохо сохранились в песчанике, поэтому их кости тяжело исследовать морфологически. Поэтому рептилия на протяжении столетия вызывали споры среди ученых: являются ли склеромохлы эволюционной ступенью в сторону птерозавров, динозавров или других рептилий.

Видео дня

Британские ученые исследовали останки склеромохлов, которые изначально были найдены в городе Лоссимут (Шотландия). Они изучили их с помощью компьютерной томографии (КТ) и впервые полностью реконструировали скелет этих рептилий. Это позволило исследователям обнаружить новые анатомические детали склеромохлов. Результаты показали, что они относятся к группе Pterosauromorpha, в которой также состоят птерозавры. На основе этого можно заключить, что склеромохлы являются ближайшими родственниками птерозавров — первых позвоночных, которые научились летать.

«Останки рептилий, которых нашли в Шотландии, не сохранились как полноценные скелеты, которые мы часто видим в музеях. Они скорее представляют собой оттиски в песчанике. До недавних пор, чтобы их изучать, оттиски заполняли воском или латексом, получая слепки костей. Однако компьютерная томография произвела переворот в этой сфере, позволив изучать такие сложные образцы. Теперь мы можем создавать детализированные, более точные реконструкции скелетов животных из глубокого прошлого», — прокомментировал Пол Барретт, профессор из Музея естественной истории.