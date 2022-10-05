Капибара стала звездой интернета и зарабатывает себе на фрукты

Постоялец появился в доме около года назад. Нашли грызуна на улице, когда он был совсем крохой. Мамы поблизости не было. Тогда аргентинцы решили, что заберут капибару домой, где он отлично прижился. По словам хозяев, Чурро очень умный, чистоплотный и очень любит быть в компании.