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32 минуты назад

Капибара стала звездой интернета и сама зарабатывает себе на фрукты

Мир24

Пара из Аргентины смогла приручить капибару. Необычного питомца зовут Чурро, передает «МИР 24».

Капибара стала звездой интернета и зарабатывает себе на фрукты
Фото: unsplash.comunsplash.com

Постоялец появился в доме около года назад. Нашли грызуна на улице, когда он был совсем крохой. Мамы поблизости не было. Тогда аргентинцы решили, что заберут капибару домой, где он отлично прижился. По словам хозяев, Чурро очень умный, чистоплотный и очень любит быть в компании.

«Я хожу летом на пляж, и он со мной. Там мы играем. Если прыгаю в воду с пирса, капибара тоже бросается и плавает рядом», – рассказывает владелец капибары Уолтер Берелла.

Грызун весит почти 60 килограммов, питается только фруктами и овощами и сам же помогает зарабатывать себе на корм. Смешные ролики с Чурро, которые его хозяева выкладывают в интернет, быстро становятся популярными и набирают миллионы просмотров.

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