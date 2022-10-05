Раскрыт секрет победы древних греков над армией Карфагена

Огромные силы из Карфагена почти 2,5 тыс. лет назад напали на древнегреческую колонию на северном побережье Сицилии, однако победить греков не удалось.
Масштаб битвы был настолько огромен, что древнегреческие историки отождествили Первую битву при Гимере с триумфом при Саламине. Согласно историческим данным, количество бойцов на карфагенской стороне составляло около 300 тыс. человек, и всего лишь 50 тыс. — на греческой.
Ученым удалось выяснить, в чем заключался секрет древних греков. Для этого они исследовали останки, найденные в семи братских могилах. Как оказалось, часть бойцов были иностранными наемниками не из греческого мира, пишет Planet Today.