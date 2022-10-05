Раскрыт секрет победы древних греков над армией Карфагена

Огромные силы из Карфагена почти 2,5 тыс. лет назад напали на древнегреческую колонию на северном побережье Сицилии, однако победить греков не удалось.

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Масштаб битвы был настолько огромен, что древнегреческие историки отождествили Первую битву при Гимере с триумфом при Саламине. Согласно историческим данным, количество бойцов на карфагенской стороне составляло около 300 тыс. человек, и всего лишь 50 тыс. — на греческой.