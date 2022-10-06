«Если любишь перловку, значит не служил в армии!»

В советское время появилась примета: если мужчина на дух не переносит перловку, значит, он служил в армии. У нескольких поколений россиян эта каша прочно ассоциируется с солдатским меню. Перловкой столовая «радовала» новобранцев и опытных бойцов регулярно. И на то были свои причины.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Одним из определяющих факторов была цена на перловую крупу, килограмм которой до 1990 года стоил меньше 40 копеек. Рацион солдат строился по принципу «дешево и сытно». Перловка полностью соответствовала этому требованию. Из-за дешевизны раньше ее даже называли «мужицким рисом».

Невысокая стоимость совсем не говорит в этом случае о низком качестве продукта. Совсем наоборот. Перловка — крайне полезная и сытная каша, богатая ценными питательными веществами. Производят ее из ячменя, одного из самых неприхотливых злаков. Энергетическая ценность крупы равна 350 калориям на 100 грамм, что немало.

Перловка хорошо насыщает и долго переваривается, обеспечивая человеку чувство сытости на несколько часов. Помимо массы витаминов (А, В, РР и пр.), ячменная крупа богата лизином. Это незаменимая аминокислота, необходимая для построения новых тканей. В сочетании с физическими нагрузками перловка дает хороший прирост массы тела. Недаром многие парни возвращаются со срочной службы заметно окрепшими и возмужавшими.