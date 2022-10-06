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3 часа назад

Почему в Турции опасно жевать жвачку ночью

Мира Маркина

Обычаи, приметы и порядки некоторых стран способны по-настоящему ввести в ступор иностранца. К примеру, немногие знают об этом, но, находясь в Турции, не стоит жевать жвачку после захода солнца. Подробнее о том, с чем это связано – в материале "Рамблера".

Почему в Турции опасно жевать жвачку ночью
Фото: unsplashunsplash

У турков существует определенное поверье, которое в своей книге "Черные кошки и четыре листа клевера" описал Гарри Оливер.

Согласно поверью, если вы жуете жвачку с приходом темноты, значит, вы пережевываете плоть мертвецов. Точное происхождение этого странного суеверия не установлено, но известно, что многие жители Турции стараются не рисковать и беспрекословно ему следуют.

Если поздним вечером или ночью вы будете жевать жвачку и столкнетесь с турком, не исключено, что он сделает вам суровое замечание и попросит выплюнуть ее. Более того, даже если у вас зловонное дыхание, жевать жвачку после захода солнца не стоит – считается, что "поедание мяса мертвых" лишь усугубит запах изо рта.

Что привезти из Турции, если надоели магниты

Именно поэтому, столкнувшись с данной проблемой, турки предпочитают чистить зубы, вместо того, чтобы поглощать жвачку.

Впрочем, это всего лишь суеверие и на законодательном уровне жвачка в Турции не запрещена.

В отличие от Сингапура, где за употребление жвачки полагается крупный штраф. Этот закон в Сингапуре действует уже 30 лет, но в 2004 году появились некоторые послабления. Жвачку без сахара начали продавать в аптеках, но приобрести ее можно только, имея при себе рецепт лечащего врача.

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