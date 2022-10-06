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1 час назад

Что общего у “простофили” и “филькиной грамоты”

Мира Маркина

Некоторые существительные обрели статус нарицательных вследствие переосмысления имен собственных, кличек и даже индивидуальных имен и фамилий. Неужели по этой причине у простофили и Филиппа общего больше, чем вы могли предположить? Но причем здесь “филькина грамота”? “Рамблер” нашел ответы на эти вопросы.

Что общего у “простофили” и “филькиной грамоты”
Фото: unsplash.comunsplash.com

Советский лингвист Виктор Виноградов в своем труде “История слов” отметил: имена собственные, начинающиеся с чуждой русскому языку буквы “ф” или “х”, часто получали “презрительное, бранное значение”. Так Феофан превращался в Фофана, Фалалей – в Фалю, Феотих – в Фетюка. Не избежал изменений и Филипп с Филатом.

Фильками в дворянском обиходе, пока живо было крепостное право, пренебрежительно называли слуг и холопов из числа крестьян. Отразилась эта тенденция и в литературе. Персонаж комедии Грибоедова, Фамусов, заявляет:

“Ты, Филька, ты прямой чурбан,

В швейцары произвел ленивую тетерю…”

Грубое нарицательное “простофиля” произошло вследствие сокращения словосочетания “простой Филя”. Оно само по себе синонимично слову “простак”.

Кстати, “простофилю” даже поместили в Словарь Академии Российской, изданный впервые в 1822 году. Вместе с ним авторы упомянули производное прилагательное “простофилеватый” с обозначением “то же что простоват, глуповат”.

А что же грамота? Напомним, об обучении крепостных крестьян и слуг письму и чтению в те времена никто не думал. Это было редкостью. Да и сами подневольные не тянулись к знаниям. Следовательно, то, что мог написать такой “филька”, быстро окрестили “филькиной грамотой”.

Таким образом простофиля и филькина грамота имеют общий семантический корень.

Истории,Виктор Виноградов,
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