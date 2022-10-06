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29 минут назад

В США в возрасте 22 лет умерла самая старая собака в мире

Газета.Ruиещё 2

В США в возрасте 22 лет умерла самая старая собака в мире, пишет LADBible. Питомец прославился тем, что при жизни попал в Книгу рекордов Гиннесса.

В США в возрасте 22 лет умерла самая старая собака в мире
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Собака по кличке Пебблс скончалась за пять месяцев до своего 23-летия. Владельцы питомца заявили, что той-фокстерьер умер своей смертью в доме в Южной Каролине.

"Она проводила свои дни, наслаждаясь кантри-музыкой. Мы баловали ее и любили",

- говорится в заявлении. Кроме того, животное, по словам хозяев, было для них не просто собакой, а полноценным членом семьи.

"Не было никого, кто бы не любил Пебблс", - добавили владельцы собаки. Еще при жизни той-фокстерьер успел обзавестись армией поклонников, которые теперь скорбят вместе с семьей животного. Люди выразили свои соболезнования и пожелали семье Пебблс сил.

Ранее стало известно, что Пэрис Хилтон обратилась к экстрасенсам, чтобы найти пропавшую собаку.

Истории,Пэрис Хилтон,
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