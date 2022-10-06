В США в возрасте 22 лет умерла самая старая собака в мире, пишет LADBible. Питомец прославился тем, что при жизни попал в Книгу рекордов Гиннесса.
Собака по кличке Пебблс скончалась за пять месяцев до своего 23-летия. Владельцы питомца заявили, что той-фокстерьер умер своей смертью в доме в Южной Каролине.
"Она проводила свои дни, наслаждаясь кантри-музыкой. Мы баловали ее и любили",
- говорится в заявлении. Кроме того, животное, по словам хозяев, было для них не просто собакой, а полноценным членом семьи.
"Не было никого, кто бы не любил Пебблс", - добавили владельцы собаки. Еще при жизни той-фокстерьер успел обзавестись армией поклонников, которые теперь скорбят вместе с семьей животного. Люди выразили свои соболезнования и пожелали семье Пебблс сил.
Ранее стало известно, что Пэрис Хилтон обратилась к экстрасенсам, чтобы найти пропавшую собаку.