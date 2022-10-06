"Изнасилование Афин": в чем обвиняли русского генерала, воевавшего в армии США

Иван Турчанинов происходил из известной династии казаков-дворян Области Войска Донского. После окончания в 1843 году петербургского Михайловского артиллерийского училища был зачислен в Императорскую гвардию. В составе казачьей конно-артиллерийской батареи был отправлен в поход на революционную Венгрию в 1849 году. В годы Крымской войны Иван Турчанинов отвечал за топографическую съемку берега Балтики – одного из мест потенциальной высадки противника. Закончил службу в царской армии в чине полковника.

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В 1856 году 34-летний Турчанинов находился в Польше, будучи начальником штаба одного из корпусов. К тому времени полковник уже женился на молодой девушке по имени Надежда. Он лично знал нового императора – Александра Второго. Карьера полковника сулила немало взлетов, но Турчанинов сам резко ее оборвал, уехав за границу. На тот момент он уже 3 года находился в переписке с известным «диссидентом» того времени – Александром Герценом. Турчанинов приобрел резко оппозиционные антикрепостнические взгляды. Не дождавшись отмены крепостного права, он предпочел эмигрировать.

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Повидавшись в Лондоне с Герценом, Иван Турчанинов отплыл в США. Однако по прибытию он оказался разочарован этой страной. В послании Герцену из штата Иллинойс полковник писал, что в Америке «ни на волос» нет «действительной свободы», при этом всем заправляют не монархи, как в Европе, а «долларами гремящие купцы». В то же время он отмечал, что на новом месте «переродился», изжив барские предрассудки.

До Гражданской войны Турчанинов перебивался случайными заработками, пользуясь своим талантом художника и пытаясь писать пьесы, затем устроился инженером-топографом на железную дорогу. Как и в России, судьба сводила его с первыми лицами. В частности, Турчанинов познакомился с будущим президентом Авраамом Линкольном.

12 апреля 1861 года недовольные избранием Линкольна южане напали на форт Самтер в штате Южная Каролина. Турчанинов, к тому времени ставший Джоном Турчином, поступил в американску армию добровольцем. Сохранив звание полковника, он принял 19-й Иллинойсский пехотный полк. Затем он стал руководить бригадой из 4-х полков.

В 1862 году взаимоотношения русского военного и его непосредственного руководителя генерала Бьюэлла ухудшились. Будучи принципиальным противником рабства, Турчин отказывался возвращать приходящих к нему в лагерь негров. Бьюэлл же сам владел рабами, хотя и воевал на стороне Севера. Весной 1862 года войска Турчина без приказа от Бьюэлла захватили город Афины в штате Алабама. Его солдаты устроили в городе бесчинства, названные «Изнасилованием Афин». Бьюэлл отправил Турчина, которому дали прозвище «безумный казак», под трибунал. Однако выходец из России получил поддержку от самого президента Линкольна – глава государства назначил его бригадным генералом прямо во время суда.

Когда Турчин вернулся в армию, случилось непредвиденное – по пути в Вирджинию военный поезд, на котором ехали солдаты, упал в реку в сентябре 1862 года. Погибло 25 человек, сотни были искалечены. Командующий и его супруга лично ухаживали за ранеными.

На следующий год Турчин дважды проявил себя. Во время грандиозной битвы при Чикамоге он совершил героический прорыв фронта в тылу южан. В этом бою погиб еще один русский доброволец – Алексей Смирнов – воевавший в бригаде Турчанинова. А в битве при Чаттануге именно его бойцы сыграли решающую роль в победе северян.

Военная служба для Турчина завершилась в штате Джорджия. Летом 1864 года у него случился сердечный приступ, заставивший его уйти в отставку.