Опубликована история создания легендарной «Горбушки»

Историю создания легендарного московского рынка меломанов у ДК Горбунова в день его 35-летия опубликовал один из пользователей запрещенной в РФ социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Фото: Мослента Мослента

«35 лет назад, 5 октября 1987 года, при Дворце культуры имени Горбунова был основан Московский клуб коллекционеров звукозаписей (филофонистов), организованный издателем и предпринимателем Игорем Тонких. Первым председателем клуба стал Борис Симонов. Так зародился знаменитый рынок меломанов "Горбушка"», — написал автор.

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Он рассказал, что весной 1987 года молодой человек по имени Александр Тихов тусовался с пластинками около магазина «Советская музыка», когда началась очередная облава. Он убежал, но при этом упал и разбил себе колено. «В этот момент чаша его терпения переполнилась. Он завелся: "Я уже не мальчик! И не делаю ничего противозаконного. Почему я должен бегать, как заяц?! Надо создать какой-то клуб, общество меломанов. Чтобы все было официально"», — поделился рассказчик.

Тихов начал ходить по различным инстанциям. И однажды встретился с Игорем Тонких — секретарем комитета комсомола машиностроительного завода имени Хруничева и тоже меломаном. «А ДК Горбунова принадлежал именно заводу Хруничева. Так что Игорь смог организовать помещение и бумагу от этого помещения о том, что оно готово принять Клуб Филофонистов "Рекорд"», — продолжил автор поста. С этой бумагой Тонких «пошел по второму кругу» и в итоге добился своего. Клуб Филофонистов «Рекорд» открылся.

«Сначала это был обменный клуб. Саня, естественно, стал его председателем. Ребята продавали друг другу диски осторожно, из-под полы. Но у них появилось логово, место, где их никто не трогал. А потом потихоньку и торговать разрешили», — уточнил рассказчик.

Вскоре «Горбушка» стала «выползать» из здания ДК Горбунова и потихоньку «оккупировать» Филевский парк. Тогда и начался расцвет знаменитого рынка компакт-дисков. После выхода в 2001 году закона, который на волне борьбы с пиратством запрещал торговать музыкой и видео под открытым небом, торговля перенеслась в здание завода «Рубин», а потом в ТЦ «Горбушкин двор».