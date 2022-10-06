Почему сегодня никто не летает на дирижаблях, как раньше

Дирижабли некоторое время назад использовались в качестве основного вида воздушного транспорта. Причём перевозили они и людей, и различные грузы. Но почему сейчас дирижабли нигде не увидишь?

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Дирижабли отличаются тем, что им по сравнению с самолётами не обязательно приземляться, чтобы забрать откуда-то людей. Однако сегодня от этого вида транспорта полностью отказались. Почему так произошло?

Считается, что история дирижаблей началась с самого первого полёта на воздушном шаре. Случился он в 1783 году. После этого математик Шарль Меньё создал собственный проект воздушного судна. В плане конструкции этот аппарат был схож с воздушным шаром, однако форма у него была эллипсоида. Из-за того, что учёный погиб в 1793 году, этот проект так и не реализовали.

Опираясь на идеи Меньё, другой учёный - Анри Жиффар - создал первый дирижабль. На нём в 1852 году удалось подняться в небо и пролететь со скоростью 8 км/ч примерно 28 км. Длина транспортного средства равнялась 44 м, диаметр - 12 м. В этом аппарате также располагалась паровая машина с воздушным винтом. При этом управлять дирижаблем нужно было при помощи особых рычагов. Но вот подобные дирижабли так и не стали популярными.

В марте 1936 года сконструировали дирижабль Гинденбург. Длина его была 245 м, грузоподъёмность - примерно 100 т. Также он мог перевозить до 100 человек, а его максимальная скорость составляла 135 км/ч. К сожалению, этот дирижабль в итоге потерпел крушение. Главной причиной стало то, что вместо гелия из-за отсутствия этого вещества использовали водород. В 1937 году после падения из 97 пассажиров выжили 62 человека. Из-за этого крушения на дирижаблях летать перестали.

Хотя надо сказать, что данное крушение не было единственным. Также при крушении R-101 погибли 48 человек, USS Akron - 73 человека (из 76), СССР-В6 - все, кто находился внутри.