Названа оскорбительная для семьи усопшего одежда на похороны

Редакторы портала Woman's Day назвали неподходящую для похорон одежду, поскольку она может оскорбить семью усопшего. Соответствующий материал появился на сайте издания.

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В первую очередь, эксперты призвали читателей не надевать на похороны одежду, оголяющую живот и декольте. Также не рекомендуется появляться на траурных мероприятиях в облегающих нарядах, оформленных прозрачными или полупрозрачными вставками на спине, груди и ногах.

Помимо прочего, для похорон не подойдут вещи длины мини, необычного кроя, яркой цветовой гаммы и украшенные обилием декора. Вдобавок, по мнению специалистов, неуместным будет прийти на поминки в повседневных предметах гардероба, например, в джинсах и свитере.

В заключение авторы материала отметили, что на похоронах следует соблюдать определенной дресс-код. Так, универсальный траурный образ составляют черные вещи из непрозрачной ткани и закрывающие ноги, грудь и руки, уточняют журналисты.