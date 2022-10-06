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1 час назад

Названа оскорбительная для семьи усопшего одежда на похороны

Lenta.ru

Редакторы портала Woman's Day назвали неподходящую для похорон одежду, поскольку она может оскорбить семью усопшего. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Названа оскорбительная для семьи усопшего одежда на похороны
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В первую очередь, эксперты призвали читателей не надевать на похороны одежду, оголяющую живот и декольте. Также не рекомендуется появляться на траурных мероприятиях в облегающих нарядах, оформленных прозрачными или полупрозрачными вставками на спине, груди и ногах.

Помимо прочего, для похорон не подойдут вещи длины мини, необычного кроя, яркой цветовой гаммы и украшенные обилием декора. Вдобавок, по мнению специалистов, неуместным будет прийти на поминки в повседневных предметах гардероба, например, в джинсах и свитере.

В заключение авторы материала отметили, что на похоронах следует соблюдать определенной дресс-код. Так, универсальный траурный образ составляют черные вещи из непрозрачной ткани и закрывающие ноги, грудь и руки, уточняют журналисты.

В июне дизайнер и академик в области моды Пиа Интерланди (Dr Pia Interlandi) назвала лучшую одежду для захоронения скончавшихся близких людей. По словам Интерланди, раньше умерших хоронили в специальном погребальном костюме — саване, который представлял собой тунику или ночную рубашку. Эксперт пояснила, что данная традиция сохраняется и в наши дни, однако применяется с учетом сохранения комфорта умершего. По этой причине для создания своих коллекций погребальной одежды дизайнер использует ткани из шелка и шерсти. Она пояснила, что данные текстильные полотна являются биоразлагаемыми и содержат белковые волокна, аналогичные тем, что присутствуют в теле человека.

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